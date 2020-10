Samsung anuncia painel virtual gratuito sobre Inteligência Artificial

Na próxima quinta-feira (29), a Samsung apresentará um painel virtual sobre Inteligência Artificial na quinta edição do Ocean Academy Talk, modalidade que integra a agenda de cursos online e gratuitos do programa de inovação Samsung Ocean. O evento terá a participação de cinco especialistas da área e está marcado para começar às 20h (de Brasília). As inscrições podem ser feitas pelo site www.oceanbrasil.com ou via aplicativo do Samsung Ocean, disponível para download na Play Store. O número de vagas é limitado.

A Inteligência Artificial, também conhecida como IA ou AI (sigla em inglês), tem o objetivo de reproduzir a inteligência humana em meios eletrônicos. Os robôs e softwares analisam dados e são capazes de perceber variáveis, tomar decisões e resolver problemas, operando em uma lógica semelhante ao raciocínio humano, com atribuições significativas em diversas áreas. O painel promovido pelo Samsung Ocean tornará possível compreender um pouco mais sobre os conceitos e as diversas aplicações da IA, apresentando seus princípios e impactos.

“Nessa edição do Ocean Talk, especialistas apresentarão uma visão mais profunda e enriquecedora sobre um tema que gera impacto nos empregos tradicionais e já faz parte do nosso cotidiano. A inteligência artificial é vista em fábricas e hospitais, por exemplo, ou em mecanismos de sugestão para compra de produto ou escolha de filme ou série para assistir. Alguns jogos já utilizam algoritmos de IA para monitorar o comportamento dos jogadores, permitindo ajustes na narrativa e no grau de dificuldade”, analisa Eduardo Conejo, Gerente Sênior de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung.

Os participantes do Ocean Talk deste mês serão Maurício Figueiredo, doutor em Ciências da Computação e pesquisador do Samsung Ocean Center; Almir Kimura Junior, mestre em Engenharia Elétrica, doutor em Administração e responsável pelo laboratório de prototipagem do Ocean Manaus; Sylker Telles, doutor em Filosofia com foco em Estratégia de Design pela Universidade de Kyushu, no Japão; Tiago de Melo, mestre em Ciência da Computação, doutor em Informática pela Universidade Federal e pesquisador do Samsung Ocean Manaus; Mário Bessa, pesquisador do Samsung Ocean e professor da Universidade do Estado do Amazonas no Curso de Engenharia de Computação.

Ocean Academy Talk

Tema: Inteligência Artificial aplicada ao dia a dia

Data: 29/10/2020

Hora: 20h

Local: sala virtual a ser informada no ato da inscrição (vagas limitadas)

Inscrição: www.oceanbrasil.com ou aplicativo do Samsung Ocean

Palestrantes:

- Maurício Figueiredo, engenheiro Eletricista pela Universidade Federal do Amazonas, mestre e doutor em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais. É professor adjunto da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA), da Pós Graduação em Ciência de Dados da UEA e professor colaborador do Programa de Mestrado e Doutorado em Informática da Universidade Federal do Amazonas. É pesquisador do Samsung Ocean Center e co-fundador do Laboratório de Sistemas Inteligentes da UEA. Possui mais de 70 artigos publicados em eventos e periódicos científicos, sendo um dos mais citados da UEA pelo Google Scholar. Tem experiência de mais de 20 anos em projetos de P&D com a indústria, tendo atuado em temas como Automação Industrial, Sistemas Embarcados e Móveis, Internet das Coisas e Aprendizado de Máquina.

- Almir Kimura Junior, graduado em Engenharia Elétrica na UEA-EST (Universidade do Estado do Amazonas - Escola Superior de Tecnologia) ano 2008. Mestrado em Engenharia Elétrica (Controle e Automação) na UFAM Universidade Federal do Amazonas ano 2010. Doutorado em Administração na USP (Universidade de São Paulo) sobre o tema Inovação e PD&I no PIM, ano 2020. Professor adjunto do departamento de Controle e Automação da Universidade do Estado do Amazonas/ EST. Participa de projetos de P&D nas empresas do Pólo Industrial de Manaus. Atuando principalmente nos seguintes temas: gestão de projetos, empreendedorismo, processamento digital de imagens, sistemas de controle e automação e Automação Residencial. Trabalhou como NPI - New Product Introdution em empresas de eletroeletrônico do PIM. Professor Responsável pelo laboratório de prototipagem do OCEAN Manaus.

- Sylker Telles, que tem experiência como Diretor Executivo com histórico comprovado de trabalho na indústria de jogos de computador. Hábil em UX design, C #, Metodologias Ágeis e design de interface do usuário. Profissional em artes e design, Doutor em Filosofia (Ph.D.) com foco em Estratégia de Design pela Universidade de Kyushu.

- Tiago de Melo, que possui graduação em Processamento de Dados e Direito pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), especialização em Geoprocessamento pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), especialização em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Universidade Anhanguera, Mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e Doutorado em Informática pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Atualmente é Professor Adjunto da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Pesquisador junto ao Samsung Ocean Manaus. Tem experiência na área de Ciência da Computação e vem atuando nos seguintes temas: análise de sentimentos, processamento de linguagem natural, recuperação de informação e aprendizagem de máquina.

- Mario Bessa, professor Adjunto da Universidade do Estado do Amazonas no Curso de Engenharia de Computação e pesquisador do Samsung Ocean Center. Mestre em Informática pela Universidade Federal da Paraíba e bacharel em Estatística pela Universidade Federal do Amazonas. Na área privada, atuou como Gerente de Tecnologia de Informação, Comunicação e Inovação da Xerox – The Document Company, sendo responsável pela implantação de diversas inovações de melhoria da qualidade e eficiência no processo de produção. Como Analista de Sistemas, trabalhou no Banco do Estado do Amazonas e na Fundação Centro de Análise Pesquisa e Inovação Tecnológica. Suas áreas de interesse são: aprendizagem de máquina, banco de dados e matemática computacional.

Confira a programação dos cursos e atividades confirmados, no horário de Brasília:

26/10

14h - Laboratório de IoT com Raspberry Pi

19h - Ciência de Dados: Visualização de Dados com Python PARTE 1 – Ambientação

27/10

14h - Laboratório de Backend com NodeJs e Express

18h - Laboratório de Banco de Dados com MongoDB

28/10

14h - Laboratório de IoT em Cloud

19h - Ciência de Dados: Visualização de Dados com Python PARTE 2

29/10

14h - Integrando os serviços de backend na nuvem

30/10

14h - Programando para web com Python, CSS e HTML

19h - Ciência de Dados: Visualização de Dados com Python PARTE 3

