Planeta do tamanho da Terra é descoberto vagando pela Via Láctea

Um grupo de cientistas da Universidade de Varsóvia, na Polônia, anunciou a descoberta de um planeta errante, aproximadamente do tamanho da Terra, "vagando" pela nossa galáxia, a Via Láctea. A pesquisa com o achado foi publicada na revista científica "Astrophysical Journal Letters".

A Via Láctea é cheia de planetas errantes – como são chamados os planetas que não estão ligados gravitacionalmente a nenhuma estrela. A Terra, por exemplo, está ligada gravitacionalmente ao Sol, girando ao redor dele.

Segundo os cientistas poloneses, o planeta errante descoberto por eles é o menor já visto até hoje. Ele foi encontrado fora do Sistema Solar — ou seja, é o que os astrônomos chamam de exoplaneta.

Os exoplanetas raramente podem ser observados diretamente com telescópios, porque ficam ofuscados pela luz forte das estrelas que orbitam (se não forem errantes). Normalmente, astrônomos encontram esses planetas usando observações da luz da estrela hospedeira – a estrela que o planeta orbita.

Por exemplo: se um planeta passa na frente do disco de sua estrela-mãe, o brilho observado da estrela cai um pouco, de tempos em tempos, causando os chamados trânsitos.

Outra forma de encontrar planetas é medir o movimento da estrela hospedeira causado pelo planeta.

Só que os planetas errantes, por definição, não orbitam nenhuma estrela hospedeira. Por isso, não podem ser descobertos usando métodos tradicionais de detecção astrofísica. Além disso, por estarem longe de qualquer estrela, são muito frios e praticamente não emitem radiação (energia).

*Com informações do G1