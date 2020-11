WhatsApp terá função 'modo férias' que silencia grupos de vez

Ainda não há previsão para o recurso ser liberado, mas há vestígios dele na versão mais recente | Foto: Reprodução

O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagem mais usados no mundo e por isso, a empresa vem trabalhando em novos recursos para melhorar a experiência dos usuários. |A nova função, que ainda não está disponível, está sendo chamada de “modo férias”, que silencia por um prazo indefinido grupos que foram arquivados.

Atualmente, o mensageiro já dispõe de um recurso para arquivar conversas, no entanto, essas conversas ficam numa espécie de limbo e assim que uma mensagem desse chat arquivado é enviada, a conversa automaticamente sai do arquivo e fica visível novamente na tela inicial do aplicativo.

Ou seja, o arquivamento serve apenas para limpar temporariamente a tela inicial do app. E é isso que o WhatsApp pretende mudar com a nova função.



O nome “modo férias” ainda não é oficial, mas ajuda a explicar a ideia de mover conversas para um local não tão acessível para só voltar a ler as mensagens quando você quiser. Ou seja, quando tirar uma folga do trabalho, por exemplo, pode mover grupos da firma para o arquivo e ficar livre dos problemas profissionais durante o período de descanso. Ao retornar, basta desarquivar para voltar a acompanhar seus colegas.



Ainda não há previsão para o recurso ser liberado na versão beta do Android, mas o site WABetaInfo já encontrou vestígios dele na versão mais recente, a 2.20.199.8. Por enquanto, o jeito é aguardar até que os desenvolvedores considerem a função pronta o bastante para começar a testá-la efetivamente.

