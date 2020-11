Missão ‘operacional’ da Space X é adiada por conta do clima

A cápsula Crew Dragon, recém-projetada pela SpaceX, apelidado de “Resiliência” pela sua tripulação, foi reprogramada para decolagem do topo da Falcon 9 às 19h27, no domingo (15) | Foto: Reutters-Joe Skipper

A agência espacial norte-americana (Nasa) e a SpaceX, empresa de foguetes do empresário Elon Musk, anunciaram, nessa sexta-feira (13), um atraso de 24 horas no lançamento de quatro astronautas à órbita.

Esta é a primeira missão completa, com humanos, usando uma aeronave de propriedade privada.

O lançamento passou para a noite deste domingo (15) devido às previsões de rajadas de ventos terrestres sobre a Flórida - remanescentes da tempestade tropical Eta - que dificultariam o retorno do foguete reutilizável da Falcon 9, disseram autoridades da Nasa.

A cápsula Crew Dragon, recém-projetada pela SpaceX, apelidado de “Resiliência” pela sua tripulação, foi reprogramada para decolagem do topo da Falcon 9 às 19h27, horário da costa Leste dos Estados Unidos (21h27 em Brasília), no domingo, do Centro Espacial Kennedy, da Nasa, em Cabo Canaveral.

A jornada à estação espacial - prolongada de aproximadamente oito horas para pouco mais de um dia pelo novo horário de lançamento - é considerada a primeira missão “operacional” da Crew Dragon.

Um teste do veículo de ida e volta para a estação especial, com dois tripulantes a bordo da Dragon, em agosto, marcou o primeiro voo especial de astronautas da Nasa, partindo de solo norte-americano em nove anos, após o fim do programa do ônibus espacial.

