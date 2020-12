Sony disponibiliza jogos gratuitos para PS4; saiba quais

A Sony irá anunciar os jogos ainda na primeira semana de janeiro | Foto: Divulgação

Depois de algumas especulações, a Sony vai finalmente anunciar oficialmente os jogos da PS Plus de Janeiro. Os títulos estarão disponíveis a partir de 6 de janeiro. Para o próximo mês, os jogadores vão disfrutar de dois jogos gratuitos.



Os jogos oferecidos aos subscritores do PlayStation Plus ainda não são conhecidos. Até lá você pode baixar Worms Rumble, Just Cause 4 e Rocket Arena, que foi oferecido aos assinantes em Dezembro.

Todos os meses, a Sony com o serviço PS Plus oferece aos jogadores de PlayStation 4, dois jogos, na verdade o serviço custa dinheiro e, embora a sua função principal seja jogar online, muitos veem os jogos grátis da PlayStation Plus como um dos melhores motivos para ter o PS4 e o serviço.

*Com informações da Viciados.net

