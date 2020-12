WhatsApp vai parar de funcionar em alguns celulares a partir de 2021

O Facebook anunciou, nesta terça-feira (29), que alguns celulares não terão mais suporte para o WhastApp em 2021. Todos os anos, com a nova atualização, o aplicativo deixa de rodar em alguns smartphones. Esta é a primeira vez que o primeiro iPhone, lançado em 2007, será atingido pela medida.

Com o anúncio, celulares com o sistema Android e IOS, não poderão realizar algumas funções. A previsão é que ele pare completamente de funcionar em 1º de fevereiro de 2021.

Os celulares atingidos têm uma idade média de sete anos. São todos os que têm o sistemas operacional inferior à versão 4.0.3 no Android, à 9.0 no iOS ou ao KaiOS 2.5.1 no Linux.

Segundo o Facebook, em sistemas mais antigos é mais difícil garantir segurança dos usuários e, por isso, a empresa tomou essa decisão.

O WhatsApp Web também deixará de funcionar no navegador Edge Legacy, a partir de 9 de março, e no Internet Explorer, a partir de 17 de agosto.

Veja a lista:

- iPhone

- iPhone 3G e 3GS

- iPhone 4

- LG Optimus Black (e modelos anteriores)

- Motorola Droid Razr

- Samsung Galaxy S2

- HTC Desire

