Covid-19: vacinas brasileiras devem ser testadas em humanos neste ano

Brasil - Quatro projetos brasileiros de produção de vacinas contra a Covid-19 têm chances de conseguir verbas suficientes para seguir em frente, para a fase de testes em humanos. Estes estavam em um grupo de 15 projetos nacionais propostos em 2020. A expectativa é alta, considerando a falta de doses suficientes para atender toda a população brasileira atualmente.

Os projetos são do Instituto do Coração, do Instituto de Ciências Biológicas da USP, da start-up paulista Farmacore e da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e buscam iniciar testes em humanos ainda este ano. No ano passado, os projetos dividiram o montante de R$9 milhões oriundos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Apesar de o Governo Federal já ter dado indícios do investimento para este ano, ainda não se sabe qual será o valor.

O ministro Marcos Pontes já se arriscou a prever que haveria uma vacina 100% brasileira até o final de 2021. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) defendeu que a vacina seja produzida pelo país e afirmou que Pontes estaria viabilizando recursos. "Covid, pessoal, vai ficar a vida toda. (...) Vamos ter que aprender a conviver com isso aí. E nada melhor do que termos a nossa própria vacina para tal", afirmou Bolsonaro.

Jorge Kalil, diretor do laboratório de imunologia do Instituto do Coração, ligado à USP, conta que já recebeu promessa de apoio do governo federal, caso avance até a fase 3 de ensaios clínicos, após provar segurança e capacidade de resposta imune.

"Semana passada falei com o presidente, que se mostrou bastante interessado. O presidente disse que iria fazer todo o esforço para conseguir recursos, caso a gente consiga avançar nas etapas clínicas", disse Kalil, que criou uma vacina cujo antígeno (o elemento que instiga o sistema imune a identificar e combater o vírus) é uma proteína sintética.

Investimentos são necessários

Para chegar só à “prova de conceito” (a demonstração de que a fórmula consegue proteger um organismo) uma vacina precisa de R$ 1,5 milhão. Depois disso, não menos que R$ 10 milhões até o ensaio clínico. Os testes em humanos são a etapa mais cara. A título de comparação, a vacina da Moderna recebeu do governo americano US$ 1 bilhão, sem garantia de retorno.

Dominar todo o ciclo de desenvolvimento da vacina contra a Covid-19 é fundamental para o Brasil mesmo que os imunizantes nacionais não sejam usados para deter o pico da pandemia nesse momento. Cientistas estão convencidos que a doença deve persistir e, no caso de surtos futuros, elas serão fundamentais e nos livrarão da dependência de importação.

"Desenvolver um produto nacional pode parecer caro, mas é estratégico, nos dá segurança e coloca o país num mercado bilionário", afirmou Célio Lopes, do Laboratório de Vacinas Gênicas da USP de Ribeirão Preto, parceiro da Farmacore, incubada na universidade.

A vacina do grupo de Lopes, que usa como antígeno um fragmento da proteína S do vírus cuidadosamente escolhido, obteve bons resultados iniciais. Agora, ele estima que serão necessários R$ 30 milhões para as fases 1 e 2 em seres humanos. Para a fase 3, mais R$ 300 milhões, justamente a cifra citada por Bolsonaro.

"O modelo de produção de vacina no Brasil é de licenciamento. Se desenvolve tudo lá fora e, quando a coisa está quase pronta, vem o IFA, que na verdade é a vacina. Ele chega aqui, é colocado nas ampolas, que recebem um rótulo, e ele passa a ser a vacina 'brasileira'", disse Luiz Carlos Ferreira, do Instituto de Ciências Biológicas da USP.

Ferreira estava desenvolvendo no início da pandemia uma vacina de coronavírus junto com o Butantan, que desistiu do projeto para firmar parceria com a chinesa Sinovac. Agora, o cientista trabalha no desenvolvimento de vacinas para Covid-19 feitas de material genético (DNA e RNA).

Testes da fase 1 em maio

O grupo de pesquisa que relata estar mais avançado com sua vacina é o da Farmacore: em maio, espera iniciar as fases 1 e 2 do ensaio clínico, num grupo limitado de pessoas.

O único projeto não paulista no pelotão de frente da busca pela vacina brasileira é o da UFMG. Líder do trabalho, Ricardo Gazzinelli busca fazer uma vacina com base no vírus influenza geneticamente modificado para não se replicar e alterado para expressar o gene da proteína S, que o coronavírus usa para invadir células humanas. A ideia é criar uma vacina “bivalente” para proteger contra gripe e Covid-19.

"Os testes da fase pré-clínica revelaram que a vacina induz não apenas a produção de anticorpos mas uma resposta de células T extremamente forte. São essas células de defesa que bloqueiam a evolução da doença", diz Gazzinelli.

Outra meta é criar produtos fáceis de conservar e aplicar. Gazzinelli e Kalil, por exemplo, buscam uma fórmula para aplicação nasal, dispensando injeções. Mas ainda falta trabalho e, especialmente dinheiro, para tudo isso se tornar realidade.

*Com informações do O Globo

