Fapeam lança editais no Dia da Mulher e Meninas na Ciência

Fapeam vai lançar editais inéditos no Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Numa ação pró-ativa de estímulo à participação plena e igualitária de mulheres e meninas na ciência, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), vai anunciar na próxima quinta-feira (11), o lançamento de dois editais inéditos, que visam incentivar e fortalecer o papel das mulheres nas pesquisas científicas e tecnológicas.

A iniciativa vem ao encontro das celebrações do Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, que é comemorado em 11 de fevereiro, e que desde o ano passado entrou no calendário de ações da Fapeam.

Neste ano, a Fundação adota o tema “A cientista que sou saúda a cientista que mora em você”, propondo a empatia entre mulheres e meninas para estimular uma maior presença das mulheres na ciência e na gestão de projetos científicos.

Os programas a serem lançados estão inseridos num conjunto de ações que a Fapeam promoverá ao longo deste ano, que visam ampliar o acesso e assegurar a participação igualitária de mulheres e meninas na ciência e tecnologia.

Essas ações estão em consonância com a missão e objetivos institucionais, com o Plano Plurianual (PPA 2020-2023), e atendem à Agenda 2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Organização das Nações Unidas (ONU).

Seguindo as medidas preventivas de combate à Covid-19, o lançamento será realizado, às 9h, com transmissão no canal da Fapeam no Youtube.

Serviço: Lançamento de editais inéditos

Onde: Canal do youtube da Fapeam (https://www.youtube.com/user/FAPEAM)

Quando: Quinta-feira (11/02), às 9h (horário de Manaus)

Para mais informações sobre a Fapeam e oportunidades na ciência no Amazonas, basta acessar o site institucional da fundação (http://www.fapeam.am.gov.br), a Fanpage (https://www.facebook.com/fapeamazonas), o Instagram (https://www.instagram.com/fapeam/) ou o Twitter (https://twitter.com/fapeam).

*Em Tempo, com informações da assessoria

