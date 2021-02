Asteroide passará ‘perto’ da Terra em março, aponta Nasa

Será possível observar o fenômeno através de um telescópio de abertura de 20 polegadas | Foto: Reprodução

Um asteroide passará "perto" da Terra no dia 21 de março. Com aproximadamente 1,6 km de largura, a rocha equivalente a duas vezes o tamanho do Burj Khalifa — o maior edifício do mundo, que mede 828m de altura.

A passagem está programada para acontecer por volta das 19h03 (horário de Brasília). A Nasa ressalta que não há motivo para preocupação, uma vez que considera como "objeto próximo da Terra" qualquer astro que esteja a uma distância de pelo menos 149 milhões de km do nosso planeta.

Será possível observar o fenômeno através de um telescópio de abertura de 20 polegadas logo após o pôr-do-sol, ligeiramente acima do horizonte na direção sul.

O corpo celeste foi detectado pela primeira vez em 23 de março de 2001 por uma série de telescópios no Novo México que fazem parte do programa Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR).

R7*

