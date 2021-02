Pouso de sonda americana em Marte está previsto para esta quinta (18)

Além disso, testará novas tecnologias que poderão beneficiar futuras explorações robóticas e humanas no Planeta Vermelho | Foto: Divulgação Nasa

Está previsto para esta quinta-feira (18) o pouso da sonda norte-americana que colocará o veículo exploratório Rover Perseverance (perseverança, em inglês) no solo de marte. A missão, conduzida pela Nasa, pode ser acompanhada pelo site da agência .

O Mars 2020 Perseverance Rover foi criado com o objetivo de melhor compreender a geologia de Marte e procurar sinais de vida no planeta. Para tanto, recolherá e armazenará, com a ajuda de uma broca, amostras de rocha e solo que poderão ser devolvidas à Terra no futuro.

Além disso, testará novas tecnologias que poderão beneficiar futuras explorações robóticas e humanas no Planeta Vermelho.

O lançamento da missão Mars 2020 Perseverance foi em Julho de 2020, a partir da Estação da Força Aérea do Cabo Canaveral, Florida. O pouso está previsto para ser em “um antigo delta de um rio em um lago que outrora encheu a cratera de Jezero”.

A expectativa é de que o veículo permaneça por pelo menos um ano em solo marciano, o que equivale a dois anos na Terra.

