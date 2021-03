Primeiro hotel espacial planeja receber turistas em 2027; conheça

O hotel dará uma volta ao globo a cada 90 minutos e a rotação do círculo vai gerar gravidade artificial semelhante à da Lua | Foto: Divulgação/Gateway Foundation

Estados Unidos - Desenvolvida pela Orbital Assembly Corporation (OAC), a Estação Voyager tem previsão de construção para 2025 e pode entrar em operação a partir de 2027. O primeiro hotel espacial contará com restaurantes, cinema, spa, ginásio, bares e quartos para 400 hóspedes, em um sistema bem parecido com o que ocorre em cruzeiros.

Segundo a OAC, o hotel dará uma volta ao globo a cada 90 minutos e a rotação do círculo vai gerar gravidade artificial semelhante à da Lua. A estrutura — em formato de um grande donut — vai apresentar uma série de cápsulas presas na parte externa do anel giratório.

A construção do Voyager Station

rantir a rotação é vital para o projeto, pois não é viável que pessoas vivam por tanto tempo na estação sem gravidade | Foto: Divulgação/Gateway Foundation

Um robô nomeado STAR (Structure Trust Assembly Robot) vai construir a estrutura do Voyager em órbita assim que a OAC finalizar alguns testes de gravidade. Garantir a rotação é vital para o projeto, pois não é viável que pessoas vivam por tanto tempo na estação sem gravidade. Caso contrário, o corpo humano pode ter problemas.

Os detalhes do custo de construção não foram revelados e não há ideia de qual o preço para passar uma noite neste hotel. Contudo, os valores devem diminuir graças aos veículos de lançamento reutilizáveis, como o Falcon 9 da SpaceX e a futura Starship.

primeiro hotel espacial contará com restaurantes, cinema, spa, ginásio, bares e quartos para 400 hóspedes | Foto: Divulgação/Gateway Foundation

Apenas como comparação, a Estação Internacional Espacial da NASA teve um custo de 150 bilhões de dólares e acomoda seis astronautas. Tanto a Orbital Assembly Corporation quanto a Gateway Foundation pedem às pessoas que invistam no projeto e façam reservas para uma futura visita.

Como se hospedar nesse hotel?

Inicialmente, a estação está sendo projetada para acomodar agências espaciais, como a NASA e a ESA, para realizar pesquisas, bem como turistas que desejam experimentar a vida em uma grande estação espacial com o conforto de um hotel.

Inicialmente, a estação está sendo projetada para acomodar agências espaciais, como a NASA e a ESA, para realizar pesquisas | Foto: Divulgação/Gateway Foundation

Além disso, cerca de 24 módulos serão executados pela Gateway Foundation para alojamento da tripulação e acondicionamento de ar, água e energia. A empresa espera vender parte do hotel para agências governamentais que desejam usar o local para centro de treinamento ou pessoas que queiram criar uma vila a bordo da nave.

| Autor: Divulgação/Gateway Foundation

* Com informações via The Gateway Foundation





Leia mais

Satélite Amazonia 1 chega à órbita com sucesso e inicia transmissão

Com uma semana em marte, robô grava sons e imagens em 360 graus; veja