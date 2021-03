Tinder irá disponibilizar ficha policial dos pretendentes

Em breve, estará disponível uma tecnologia que promete puxar o histórico da pessoa que você está para interagir. | Foto: Divulgação

Tinder irá puxar a ficha do pretendente a encontros na plataforma de namoro on-line. De acordo com site internacionais, em breve, estará disponível uma tecnologia que promete puxar o histórico da pessoa que você está para interagir. É o que também garante o Match Group, dono do aplicativo Tinder.

A empresa anunciou um investimento na ONG Garbo, uma organização que está empenhada em permitir que as pessoas façam verificações de antecedentes apenas com o primeiro nome e número de telefone, ou então pelo nome completo de um suspeito.



Com a ação, que ainda não tem data para acontecer, será possível conferir se o lado de lá do “match” tem antecedentes criminais ou algum histórico de violência, numa forma de dar mais segurança aos encontros promovidos pelo aplicativo.



Como vai funcionar

A ONG Garbo tem coletado “registros públicos e relatórios de violência ou abuso, incluindo prisões, condenações, ordens de restrição, assédio e outros crimes violentos”.

Em seu site, a organização informa que aceita receber relatórios legais que ajudem a proteger as pessoas que estejam suspeitando de alguém.

Documentos como B.O.s, ordens de restrição, distanciamento e outros registros podem ser anexados por quem quiser colaborar com esse banco de dados.

Todo esse material irá para o Tinder, e será automaticamente anexado ao perfil do infrator que tiver uma conta no App. No caso de um possível encontro, bastará nome + um sobrenome ou ainda o número do celular para que a ficha seja puxada pelo outro.

Quando e onde



Por enquanto, os registros da ONG só abrangem algumas cidades do condado de Nova Iorque. A previsão é que nos próximos meses esteja disponível para todos os países.

