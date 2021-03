Criatura marinha se despedaça em frente às câmeras; confira o vídeo

| Foto: Divulgação

Um vídeo, que foi viral em 2013, voltou à tona nas últimas semanas e segue intrigando internautas ao redor do mundo. Trata-se da uma criatura marinha encontrada a mais de 1,2km de profundidade que se despedaça surpreendentemente em frente às câmeras.

Assim como quando foi publicado, o vídeo intrigou parte dos mais de um milhão de pessoas que o assistiram. A gravação foi feita com um Veículo de Operação Remota (ROV, na sigla em inglês) subaquático capturou uma criatura parecida com uma água viva.

Em pouco mais de um minuto, é possível ver o animal ser avistado de longe e a câmera se aproximando. Depois disso, ela nada por alguns segundos e parece ser sugada por uma espécie de vácuo, se dividindo em vários pedaços.

Segundo os administradores do canal do Youtube “Capitain JRD”, as imagens não sofreram nenhum tipo de alteração e foram capturadas durante uma expedição do ROV nas profundezas do Oceano Índico, na costa leste do continente africano.

Nos mais de 3 mil comentários que o vídeo recebeu até o momento, a maior parte dos internautas se mostrou confusa e surpresa com o que viu, não sabendo explicar ao certo o é o tal bicho, se de fato se tratava de um animal e muito menos a razão pela qual ele se desintegrou na frente do ROV.

“Desliza majestosamente, muda de forma majestosa, brilha majestosamente”, se admirou um usuário. “faz um par de giros fofos e é brutalmente despedaçado e jogado no vazio. Globo de brilho rasgado”, completou.

*Com informações do Republic World

