Câmera flagra redemoinho em Marte; confira o vídeo

| Foto: Divulgação

O robô Perseverance registrou por acidente um momento curioso na superfície de Marte: a passagem de um redemoinho de poeira, conhecido nos Estados Unidos como “Dust Devil”, ou demônio de poeira. O registro do fenômeno foi anunciado no twitter, na conta oficial do rover.

Embora não tenha oxigênio, Marte tem uma atmosfera composta por dióxido de carbono, e também tem ventos como na Terra.

Redemoinhos não são incomuns no planeta vermelho, mas é raro uma câmera estar “no lugar certo e na hora certa” para registrá-los enquanto ocorrem.

Confira o vídeo