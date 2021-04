Facebook e Instagram têm instabilidade e saem do ar nesta quinta (8)

Aplicativos apresentaram instabilidade no final da tarde desta quinta (8) | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Facebook e o Instagram, ambos do fundador Mark Zuckerberg, apresentaram falhas no sistema nesta quinta-feira (8). Usuários que tentaram acessar o Facebook pelo computador deparava com a mensagem: “Desculpe, algo deu errado. Estamos trabalhando para que esse problema seja solucionado o mais rápido possível”.

A partir das 17h, o Instagram também apresentou falhas, que foram detectadas pelo site Downdetector, que registra reclamações de sites e aplicativos, assim como erros. Na ocasião, o app apresentava um lento processo para carregar postagens e erros de atualização.

Usuários usaram o Twitter para reclamar da falha das plataformas, alguns indignados e cobrando um posicionamento do fundador, Mark Zuckerberg, já que recentemente os mesmos serviços apresentaram falhas , "Mark Zuckerberg reinicia os estudos em outra plataforma, porque o Instagram vive caindo, o brasileiro não tem um minuto de paz", disse um deles.

Já outros, aproveitaram para fazer memes, principalmente usuários do Wwitter:

| Foto: Reprodução/Twitter

Até mesmo o cantor Wesley Safadão entrou na brincadeira:

| Foto: Reprodução/Twitter

Até o momento nenhuma das plataformas se pronunciou sobre o assunto, justificando as falhas ou forneceu qualquer previsão de retorno completo das funcionalidades de ambos.

