Instagram testa trazer de volta número de curtidas de cada foto

O Instagram vai experimentar permitir que as pessoas tenham a opção de personalizar a exibição de likes na rede social. Conforme o The Verge, os testes estão acontecendo globalmente com um pequeno grupo de usuários da plataforma.

Ao invés de esconder a contagem de curtidas como acontece desde 2019, as pessoas têm três opções: não ver o número de likes nas postagens de nenhum usuário, desativar a contagem das próprias publicações ou manter a experiência original.

Quando realizou os primeiros testes escondendo o número de likes, o Instagram disse que o objetivo era fazer os “seguidores se concentrarem no conteúdo e não em quantidade de curtidas”. Na época, a rede social revelou que os resultados foram positivos.

“Essa é uma mudança fundamental, por isso estamos continuando nosso teste para aprender mais com a nossa comunidade global”, declarou a companhia em comunicado.

Contagem

Por outro lado, a rede social reconheceu que a contagem de curtidas era um elemento importante para criadores e marcas que atuam na plataforma. Talvez ela tenha levado isso em consideração ao trazer de volta a ferramenta.

Embora o Instagram não tenha apresentado mais informações, o novo teste dará mais liberdade para usuários do app em relação à contagem de likes. Assim, cabe a eles decidir se quer ver ou exibir o número de interações com os conteúdos.

*Com informações do Tec Mundo