Facebook vai alertar sobre tratamentos sem comprovação contra Covid-19

Manaus (AM) - O Facebook vai exibir mensagens de alerta em publicações que discutam tratamentos para a Covid-19 baseados em medicamentos sem comprovação científica. O anuncio foi feito na última terça-feira (13) e passará a valer nas próximas semanas em todo o mundo, também no Instagram.

As marcações serão lançadas em seis idiomas, incluindo o português com a mensagem: "Alguns tratamentos não aprovados para a COVID-19 podem causar danos graves", tendo como fonte a Organização Mundial de Saúde (OMS). Nas peças de divulgação, as mensagens são exibidas em publicações que citam medicamentos como hidroxicloroquina e ivermectina.

A etiqueta será mostrada na parte inferior das imagens, tanto no Facebook como no Instagram. O aviso também acompanhará um link que direciona o usuário para a Central de Informações sobre a Covid-19, criada pela rede social para fornecer informações oficiais da OMS a respeito das ações de combate contra a doença.

No mês de fevereiro, a empresa revelou que poderia retirar do ar postagens e anúncios que disseminem informações falsas sobre a vacina. Em março, a companhia detalhou ainda que desativou 1,3 bilhão de contas falsas da plataforma, acusadas de participarem da propagação de fake news.

