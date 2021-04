Live discute medidas de cibersegurança usadas por empresas na pandemia

Como bônus, os inscritos no evento - e que efetivamente participarem do Webinar - poderão concorrer a uma capacitação técnica exclusiva | Foto: Reprodução

MANAUS - Na próxima quinta-feira (22), a partir das 14h, será realizado o Webinar: Cibersegurança & Proteção de dados - Descubra como blindar sua empresa durante o aumento de ataques na pandemia. Com inscrições gratuitas, o evento online será realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) em parceria com uma empresa brasileira líder em segurança cibernética para redes de automação.

Com a pandemia, as relações pessoais e de trabalho sofreram fortes alterações e a adaptação para o meio virtual tornou-se necessária. Rapidamente, empresas e indústrias mudaram suas estruturas de trabalho e passaram a adotar modelos remotos e de home office buscando diminuir o impacto da pandemia no mercado global.

As consequências da pandemia também geraram impactos negativos, já que, os índices de ataques cibernéticos aumentaram drasticamente. Segundo estudos, o Brasil teve 850 mil tentativas de ciberataques somente no terceiro trimestre de 2020. Em 2021 esses números tendem a aumentar devido à maior vulnerabilidade digital nas empresas.

Diante desse cenário, Rodrigo Cavalcanti, Especialista em Segurança Cibernética no INDT, e Thiago Branquinho, Co-founder & CTO de uma grande empresa do ramo, se encontram para um bate-papo sobre como as empresas devem lidar com a cibersegurança durante a pandemia.

Na pauta de discussão, os especialistas em segurança digital e proteção de dados farão um panorama sobre gestão de riscos e ameaças, controle de dados, consequências de um ataque e as principais maneiras de proteger empresas contra invasões à redes e dados.

Além disso, no evento ainda será explanado como estabelecer ou criar um plano de segurança eficiente para a blindagem em camadas a níveis de acessos.

Inscrições gratuitas e premiação

Como bônus, os inscritos no evento - e que efetivamente participarem do Webinar - poderão concorrer a uma capacitação técnica exclusiva. Durante o evento serão sorteadas duas bolsas EAD para o curso de Formação em Segurança da Automação Industrial de uma empresa privada.

Sobre o Webinar INDT

A pauta da discussão apresenta os conteúdos mais relevantes sobre segurança digital para empresas em tempos de pandemia. Conecte-se com experts, empresas, empreendedores, investidores e startups, e conheça boas práticas e tendências tecnológicas que estão redesenhando o mercado digital.

Identifique oportunidades para a sua empresa, fortaleça a sua formação acadêmica e turbine a sua carreira com o diferencial mais poderoso: o conhecimento!

Serviço

● Webinar INDT – “Cybersecurity & proteção de dados”

● Quando: Quinta-feira (22/04/2021)

● Horário: 14h às 15h30 (Manaus), 15h às 16h30 (Brasília)

● Transmissão: Canal do INDT Oficial no YouTube

● Inscrição: https://materiais.indt.org.br/webinar-cybersecurity

