Professores do AM têm até o dia 29 para submeter propostas em programa

MANAUS - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) recebe até 29 de abril propostas de professores de escolas estaduais do Amazonas e municipais de Manaus interessados em participar do Programa Ciência na Escola (PCE) edital Nº 004/2021.

Direcionado à participação de professores e estudantes em projetos de pesquisa científica e de inovação tecnológica, o PCE vai apoiar até 600 projetos, que impactam na oferta de 2.400 bolsas para estudantes (R$150) e professores (R$560) da educação básica da capital e interior do Amazonas.

Cada proposta contempla uma bolsa na modalidade Professor Ciência na Escola pelo período de seis meses e até 3 bolsas na modalidade de Iniciação Científica Tecnológica Júnior pelo período de cinco meses.

Propostas

Para participar do programa, os professores devem enviar as propostas em formulário online específico via Sistema de Gestão da Informação da Fapeam (SigFapeam), disponível em: www.fapeam.am.gov.br

Para acessar o formulário, o proponente deverá utilizar seu login e senha previamente cadastrados. Novos usuários deverão realizar o cadastro no Banco de Pesquisadores da Fapeam. Além do envio do Formulário online, a submissão da proposta requer a apresentação de documentação complementar a ser anexada ao SigFapeam, conforme especificado no edital.

Destaca-se que dentre os critérios para a seleção e avaliação, os projetos nas áreas de conhecimento Ciências Exatas e da Terra, Engenharias e Ciências Agrárias serão áreas prioritárias, de acordo com o Plano Plurianual (PPA 2020-2023) do Governo do Estado.

PCE

Criado pela Fapeam, o PCE é desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc) e Secretaria Municipal de Educação (Semed). O Programa apoia a participação de professores e estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental, da 1ª à 3ª série do ensino médio e suas modalidades: educação de jovens e adultos, educação escolar indígena, atendimento educacional específico e Projeto Avançar, em projetos de pesquisa a serem desenvolvidos em escolas públicas estaduais sediadas no Amazonas e municipais de Manaus.

*Com informações da assessoria