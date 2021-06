Controladoria Geral do Estado amplia estrutura digital

Controladoria-Geral do Estado (CGE) | Foto: Lucas Silva/Secom

Manaus (AM) - Com transparência, muito planejamento e servidores capacitados, a Controladoria-Geral do Estado (CGE) está avançando para transformar sua estrutura em um espaço de excelência.

Após realizar um estudo das dificuldades, o órgão contou com apoio do Governo do Estado e iniciou a implantação de uma pequena rede de computadores, um servidor de arquivos (file server) para armazenamento de documentos, e um servidor de impressão, utilizando computadores básicos.

Além disso, também foram adquiridos 69 novos computadores.

" Nós tivemos uma evolução. A CGE funcionava inicialmente na sede do Governo do Estado, em duas salas apenas, e aqui nós estamos há praticamente dois anos. Para que isso funcione, evidentemente, nós precisamos ter os equipamentos adequados e necessários, especialmente na área de computação. A gente sabe que a tecnologia da informação hoje é o que domina o mundo e nós tivemos que evoluir nesse sentido " Otávio Gomes, controlador-geral do Estado

Otávio Gomes, controlador-geral do Estado | Foto: Lucas Silva/Secom

O processo de modernização da pasta teve início em 2019, quando a CGE passou a contar com uma estrutura ampla, localizada no 10º andar do Amazon Trade Center, na rua Franco de Sá, bairro São Francisco. No mesmo ano, foram adquiridos 19 notebooks e 25 computadores de mesa.

Atualmente, a CGE está finalizando Estudo Técnico Preliminar para a compra de um novo servidor e um storage (unidade de armazenamento), para substituir o atual servidor de dados, que possui mais de 16 anos em funcionamento, buscando garantir uma maior segurança nas informações armazenadas.

Entre treinamentos, capacitação e oportunidades, os servidores da CGE, vão acompanhando essa trajetória evolutiva, que pretende avançar cada vez mais para o mundo moderno do acesso à informação.

Pandemia

A Lei de Acesso às Informações Públicas, Lei nº 12.527/2011, obriga o poder público a divulgar informações sobre suas atividades cotidianas, dar mais transparência aos atos administrativos e assegurar ao cidadão o direito de solicitar dos órgãos públicos acesso a todos os tipos de dados públicos.

Para trabalhar com esses dados e disponibilizá-los ao público em geral, também é preciso buscar caminhos nem sempre de fácil acesso, um vigor que, mesmo em tempos de pandemia, demonstra o compromisso da máquina pública e a vigilância na fiscalização dos órgãos na Administração, no uso do erário público, como é função precípua da Controladoria-Geral.

" Nós estamos realizando todos os nossos trabalhos de auditoria no acompanhamento dos atos de gestão de todos os órgãos e entidades via sistema a distância, para evitar a aglomeração e circulação dos servidores. No ano de 2020, nós auditamos todas as 122 unidades do estado, e neste ano já estamos realizando os trabalhos " Lúcia de Fátima Ribeiro Magalhães, subcontroladora-geral de Controle Interno

Treinamentos

No último mês de maio, 14 certificados de três cursos foram entregues à 14 servidores e servidoras da Controladoria-Geral. | Foto: Lucas Silva/Secom

Também no sentido de valorização e crescimento, a CGE vem atuando na qualificação dos servidores com a Formação de Auditores Internos, visando buscar a Certificação de seu Sistema de Gestão da ISO 9001:2018, em parceria com o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM).

No último mês de maio, 14 certificados de três cursos foram entregues à 14 servidores e servidoras da Controladoria-Geral.

A CGE e o Ipem-AM assinaram termo de cooperação técnica em 2020, e, por conta da pandemia, somente agora foi possível a certificação. O termo viabilizou o trabalho conjunto entre os órgãos e, em paralelo, a realização de cursos específicos à área de Gestão da Qualidade.

Parceria

Recentemente, em uma parceria histórica com a União e com os estados brasileiros, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) ofereceu ao Estado do Amazonas uma consultoria com a aplicação de um modelo de diagnóstico da gestão fiscal denominado (MD-Gefis), em maio de 2021.

*Com informações da assessoria

