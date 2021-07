Quer ser feliz? Compre um presente para o seu cachorro, diz estudo

A sensação de prazer e alegria de olhar nosso pet brincando disso nós já sabíamos. Mas o que não sabemos é que isso foi estudado por especialistas da área de psicologia e que os benefícios de presentear os pequeninos e amigos do homem vai muito além!

Um estudo publicado em março de 2021, na revista científica The Journal of Positive Psychology, comprovou a hipótese de que comprar presentes para animais de estimação promove a felicidade. De acordo com os pesquisadores da Universidade Elmhurst, nos EUA, comprar um presente para nosso bichinho gera mais felicidade do que comprar algo para nós mesmos.

Esse estudo é uma adaptação de uma pesquisa anterior, feita por pesquisadores da Universidade de British Columbia, no Canadá, que comprova que indivíduos são mais felizes quando gastam dinheiro com os outros. Segundo a Psychology Today, o pessoal de Elmhurst partiu então do princípio de que nossos animais de estimação são como pessoas da família.

Presente canino e felicidade humana

Para comprovar sua hipótese de que presentear um cachorro provoca felicidade, foram feitos dois experimentos. No primeiro deles, pesquisadores pediram a 149 participantes que se lembrassem de uma época em que gastaram US$ 5 em algo para eles mesmos, para seu pet ou outra pessoa. Depois, foram questionados sobre o seu nível de felicidade.

Mas a confirmação veio mesmo com o segundo experimento, no qual os pesquisadores deram US$ 5 a 188 participantes para gastarem com eles próprios, com seus pets ou outra pessoa até o final do dia. Os que gastaram consigo mesmos geralmente compraram comida e os que gastaram com os outros, normalmente fizeram algum tipo de doação ou compraram um cartão-presente.

Porém, os participantes que gastaram o dinheiro com seus animais de estimação compraram brinquedos, ou alguma guloseima. Nos dias que se seguiram, os pesquisadores fizeram a mesma pergunta do primeiro experimento.

O estudo de campo mostrou claramente que os donos de animais de estimação que foram escolhidos aleatoriamente para gastar US$ 5 com o seu bichinho relataram maiores níveis de felicidade do que as pessoas assinaladas para gastar consigo mesmas ou com os outros.

*Com informações do Mega Curioso

