Evento sobre produção de peixes populariza ciência no Amazonas

A iniciativa é promovida pelo Grupo de Pesquisas em Aquicultura na Amazônia Ocidental do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Cursos, palestras, exposições e portas abertas a laboratórios são as atividades do evento virtual “Popularização do conhecimento científico sobre produção de peixes nativos da Amazônia”, apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), por meio do Programa de Apoio à Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação (POP CT&I).

O evento, gratuito e aberto ao público, iniciou na quarta-feira (08/09) e segue até o dia 24 de setembro, em dias alternados.



A iniciativa é promovida pelo Grupo de Pesquisas em Aquicultura na Amazônia Ocidental do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), em parceria com a Universidade Nilton Lins, e faz parte da programação da 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, cujo tema deste ano é a “Transversalidade da Ciência, Tecnologia e Inovação para o planeta”.

Conhecimento científico sobre produção de peixes na Amazônia | Foto: FAPEAM

A pesquisadora do Inpa, Elizabeth Gusmão, destacou que a iniciativa proporciona a popularização do conhecimento. “É importante contribuir de forma efetiva com as ações de interesse para a sociedade, divulgando os conhecimentos científicos das pesquisas geradas. Trabalhamos em prol da melhoria de vida da sociedade”, disse a coordenadora do evento.

O evento é transmitido no canal do YouTube Aquicultura na Amazônia Ocidental, dentre os temas abordados estão a nutrição, sanidade e sistema de produção de espécies nativas da Amazônia.

Como participar

A inscrição é gratuita, e podem participar estudantes de Ensino Fundamental e Médio, de Ensino Técnico, alunos de graduação e pós-graduação, além de professores, produtores e profissionais do setor aquícola.

Em função da pandemia, é importante destacar que o evento contará ainda com exposições on-line na estação de Aquicultura do Inpa, com aquários com peixes ornamentais e peixes de criação; tanque com pirarucu; jogos interativos; rações e processamento; couro de peixe; bioflocos; e parasitos de peixes.

POP CT&I



O Programa de Apoio à Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação foi criado pela Fapeam com objetivo de apoiar a realização de exposições, feiras, oficinas, minicursos, palestras e outras atividades interativas sobre ciência, tecnologia e inovação. O intuito é o de estimular a geração de conteúdos e o compartilhamento de experiências de divulgação e popularização da ciência, como ferramentas efetivas para o alcance da melhoria de vida da população.

Confira a programação completa do evento: http://www.fapeam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/Programacao-18a-SNCT-atualizada.pdf

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Produção de peixes nativos na Amazônia é tema de evento em Manaus

Fapeam estimula fixação de mestres e doutores no interior do Amazonas