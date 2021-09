WhatsApp testa novo recurso que permite converter áudio em texto; veja

Principal aplicativo de mensagens do Brasil, o WhatsApp não para de apresentar novidades aos usuários. Desta vez, a plataforma pretende lançar um novo recurso que irá permitir converter áudios recebidos em textos. A informação foi compartilhada pelo site WABetaInfo, que costuma adiantar lançamentos do 'zap'.

Em um vídeo compartilhado pelo WABetaInfo, um áudio de WhatsApp aparece em um chat teste. Quando o usuário clica no 'balão que mostra o áudio', uma aba é aberta na parte inferior da tela, mostrando o que foi dito e em qual segundo.

Confira:

I've reached 100k followers some hours ago. To celebrate this event, I've published an article about voice message transcription, the next WhatsApp feature available in a future update. 🎤 💬



Other changes about #WhatsApp will be announced here soon. Thanks again #100k 💚 https://t.co/3vEPgwfmsN pic.twitter.com/e2cv3Rpi0v