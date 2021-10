WhatsApp, Instagram e Facebook ficam fora do ar nesta segunda (4)

| Foto: Divulgação

Uma instabilidade nos serviços do Facebook parece ter atingido o WhatsApp, o Instagram e o aplicativo principal da rede social. No Twitter, usuários dos aplicativos reportam lentidão e dificuldade para enviar mensagens. De acordo com os relatos, as plataformas ficaram fora do ar nesta quarta-feira (4).

Os comentários indicam que o Instagram não carrega o feed e não deixa postar Stories. No Facebook, a instabilidade também foi sentida por diversos usuários. Já quem usa o WhatsApp não consegue enviar ou receber mensagens.