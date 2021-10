Voltou! WhatsApp, Facebook e Instagram estão 'no ar' após 8h de queda

Manaus - Por volta das 11h30 desta segunda-feira (4), três das principais redes sociais do mundo ficaram fora do ar. Facebook, Instagram e WhatsApp, todas do empresário Mark Zuckerberg, apresentaram instabilidade. Agora, cerca de 18h30 da noite (horário de Manaus), as redes voltam a funcionar para boa parte dos usuários.

Internautas relataram que o WhatsApp, principal aplicativo de mensagens do Brasil, passou a atualizar as mensagens para boa parte dos usuários. O retorno ocorre pouco mais de 8h após ficar fora do ar e após apresentar instabilidade.

O mesmo ocorre com o Instagram. A função Stories e o feed (linha do tempo) também passaram a mostrar novas publicações aos poucos no final da tarde desta segunda. Agora, a rede social já funciona normalmente.

Por fim, Facebook também já mostra novas publicações no feed de notícias e stories. O retorno ocorre após o site atualizar novos posts gradualmente, com grande instabilidade durante a tarde. O Facebook é a principal empresa de Mark Zuckerberg, que comprou depois o Instagram e o WhatsApp.





Por que as redes caíram?

A pergunta de um milhão de reais ainda está sem resposta exata. A principal suspeita é que o erro seja de 'DNS' (Domain Name System - sistema de domínios de nome de usuário). Essa sigla define o endereço em números para se chegar até determinado site, como Facebook.

"Muitas vezes você não lembra o número de telefone da pessoa, mas você tem o nome dela. O que aconteceu com os aplicativos do Facebook é algo bastante parecido. O caminho que se leva ao IP [endereço] do Facebook se perdeu", explicou Carlos Affonso de Souza, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS) e professor da Uerj, em entrevista à GloboNews.

