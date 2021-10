A importância da informação para os traders durante a pandemia

| Foto: Divulgação

Ninguém no mundo esperava uma pandemia mundial e ficar preso em casa era uma realidade longe da mente de todos, mas aconteceu. Com isso, todas as economias do mundo ficaram paralisadas e a confiança dos consumidores caiu, trazendo consequências dramáticas para os mercados financeiros e os traders.

A pandemia de fato teve um impacto gigante em todo o mundo, com aumento de desemprego, aumento dos custos de importação e exportação, quebra do turismo e com um mundo vivido, gerido e trabalhado a partir da tela de um computador ou celular em casa.

Fazer trading durante a pandemia do coronavírus é algo que, à primeira vista, é impensável, mas a verdade é que os mercados financeiros nunca param e a pandemia não foi exceção. Com a incerteza em relação a apoios estaduais e de como as economias e mercados estrangeiros estavam reagindo, a diferença durante esse tempo, era a importância de ter acesso à informação de confiança.

A importância da informação

Na atual era tecnológica que o mundo está atravessando as fake news são cada vez mais espalhadas , fazendo com que as pessoas procurem informação de fontes verificadas e de confiança.

Durante a quarentena, com as pessoas fechadas em casa e com as teorias da conspiração surgindo a todo momento, as fake news viraram moda e todo o mundo vivia desconfiado na internet. Isso dificultou imensamente a vida dos traders, que precisam de informação para definir as suas estratégias e investimentos, afinal, o que diferencia os melhores investidores do mundo do resto é precisamente isso.

Nesse momento é que se viu a importância de uma corretora com credibilidade, pois estas são capazes de dar o apoio necessário aos seus clientes e garantir informação e notícias atuais e de confiança.

As melhores corretoras foram capazes de fornecer a seus clientes essas notícias de uma forma regular, permitindo que tivessem resultados positivos apesar daquilo que o mundo estava vivendo.

Informação confiável continua sendo importante

Apesar dos mercados indicarem sinais de recuperação, muito graças à vacinação - no Brasil inclusive - a realidade não é muito diferente daquela que se viveu durante a quarentena do coronavírus: a informação continua sendo importante, e garantir a sua veracidade é essencial.

Pode ser justo dizer que a pandemiaveio acelerar a consciência das pessoas em relação às notícias falsas na internet, ajudando-as a procurar suas fontes. Assim, crê-se que cada vez mais os traders serão guiados pela informação que encontram na internet, tornando toda a sua jornada e análise mais digital.

Junto com isso, os mercados internacionais começam a se recuperar e os traders olham confiantes para os resultados do futuro pois acreditam que teremos um período bom para quem investe de forma consciente e informada.

Qual o futuro do trading

Como é óbvio, ninguém pode prever o futuro nem garantir o que vai acontecer daqui para a frente mas com base no que aconteceu neste último ano e meio é mais que claro que houve uma alteração no comportamento dos traders.

A informação ganhou uma dimensão que não tinha e as corretoras ganharam um papel ainda mais importante na tomada de decisão, sendo vista como um parceiro e não “apenas” como uma corretora.

A recuperação das economias ao redor do mundo é bem vista pelos investidores e é um claro sinal de que estamos no caminho certo graças a vacina contra a Covid-19, fazendo com que os níveis de desemprego baixem e a confiança dos consumidores e dos mercados volte a crescer.

Finalizando, o futuro do trading no Brasil e em todo o mundo passará a ser ainda mais digital e tecnológico com a procura da melhor e mais atualizada informação possível para os traders. A vacinação contra o coronavírus também está indo num bom caminho e promete trazer resultados também nos investimentos a longo-prazo, mostrando ser uma oportunidade para quem está disposto a experimentar esse negócio.

Leia mais:

‘Gestão 4.0 Amazônia’ desembarca em Manaus com foco em empresários

Social Media: uma das profissões que mais cresceu durante a pandemia