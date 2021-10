Homem diz ter viajado no tempo e que esteve no ano de 2118

Smith relatou, também, uma Terceira Guerra Mundial, gerada após conflito entre Estados Unidos e Coréia do Norte. Apesar disso, a paz estará em alta em 2118, segundo o homem | Foto: Divulgação

Um autoproclama “viajante do tempo”, afirmou, em entrevista a um canal estadunidense, que conseguiu ir ao ano de 2118 diversas vezes durante missão ultrassecreta da CIA.

De acordo com Alexander Smith, a realização foi possível graças a um projeto ultrassecreto da CIA. A experiência nunca será esquecida, segundo ele — “prova” disso seria uma suposta fotografia de uma cidade do século XXII.

Durante a conversa ao canal, o homem retirou uma imagem do bolso, na qual é possível ver edifícios cor de marfim. Smith contou que, no futuro, as cidades terão grandes arranha-céus, além de funcionarem quase que inteiramente em pleno ar.

Primeira viagem

O homem ainda afirma ter conseguido o feito em 1981, quando fazia parte do suposto projeto secretíssimo da CIA. Na TV, ele também comentou invasões alienígenas à Terra.

“Os extraterrestres nos visitam, existem extraterrestres inteligentes que vêm à Terra, isso em meados do século 21. Na verdade, há contato com extraterrestres inteligentes muito antes de ser revelado ao público. Esses alienígenas não vivem necessariamente entre nós, mas eles nos visitam de vez em quando”, afirmou.

Guerra

Smith relatou, também, uma Terceira Guerra Mundial, gerada após conflito entre Estados Unidos e Coréia do Norte. Apesar disso, a paz estará em alta em 2118, segundo o homem.

“As fronteiras começaram a perder o sentido e as pessoas começaram a ter amor e apreço pela vida – algo que os inspiraria a não infligir qualquer tipo de dano ao seu vizinho”, concluiu.

*Com informações do Metrópoles

