Evento promove campeonatos de Counter-Strike, LOL e Free Fire

MANAUS (AM) - Tem campeonatos de Counter-Strike, League of Legends (LOL) e Free Fire, neste sábado (16) e domingo (17), encerrando a programação da terceira edição do “Geek Experience”. O evento, que ocorre no Amazonas Shopping, reúne diversas atividades voltadas para a cultura pop e geek.

Com o “Geek Experience”, o Amazonas Shopping dá início às comemorações pelos seus 30 anos de aniversário, que se completam em 07 de novembro. As atividades estão ocorrendo em uma mega arena montada na Praça Central de Eventos. A programação é gratuita e vai até domingo (17).

Os campeonatos de Counter-Strike, League of Legends (LOL) e Free Fire são organizados pela MK Academy, escola com sede no Amazonas Shopping. No sábado (16) será das 10h às 21h, e domingo (17), das 12h às 21h.

Todos os componentes das equipes foram selecionados a partir de campeonatos prévios organizados pela MK. A entrada é gratuita e terá premiação para os vencedores.

Para participar das atividades, basta agendar na chegada ao evento. A entrada está sujeita à lotação da arena e cada participantes pode ficar até uma hora.

Evento contará com um espaço no local, para jogos de tabuleiro, em todos os dias de programação. O estúdio de tatuagem Minerva também está presente no “Geek Experience”.

No local do evento está sendo exigido o uso de máscara e a apresentação, na entrada, do comprovante de vacinação contra Covid-19, de pelo menos uma dose, para as pessoas com idade a partir de 12 anos.

