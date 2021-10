Inscrições abertas para workshops sobre tecnologia

MANAUS (AM) - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) em parceria com o Instituto Visão Amazônica, disponibiliza nesta segunda-feira (18) inscrições para workshops de preparação para a maratona Manaus Visão Hack Experience, que acontece no próximo fim de semana, no Casarão da Inovação Cassina, no Centro.

A programação do Manaus Visão Hack Experience é voltada para os participantes da maratona, contudo nesta quinta-feira, 21, as atividades de formação serão abertas ao público em geral, mediante inscrição prévia pelo site http://www.manausvisaohack.com.br e atendendo às restrições de lotação do espaço limitado a 30 pessoas por workshop. As atividades serão realizadas no Casarão da Inovação Cassina.

Programação

Quinta-feira (21/10)

Workshop 1 - Design UX/UI

Horário – das 9h às 12h

Instrutor - William Lima Chaves

Bacharel em Design Digital pela Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Fucapi). Atuou no Cits Amazonas, responsável por atividades como: criação de sistemas visuais (Design Sistems), UX, UI, identidades visuais, workshops e levantamento de requisitos; e na Piracema, criando experiências e produtos inovadores com abordagem. Possui habilidade em DesignThinking, Visual Design, UX, Research, prototipação, apresentação e outras.

Workshop 2 - Tecnologias e Usos Educacionais

Horário - das 14h às 16h

Instrutor - Zevaldo Souza

Assistente de Gerente de Projetos na Fundação Vitória Amazônica, no projeto Aula Digital. Coordenador de Tecnologias Educacionais e tutor pedagógico do Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos (Cemeja) Samuel Isaac Benchimol. Cofundador do Lab de Educador, um espaço de inovação, tecnologia e educação. Docente (criador de conteúdos digitais) e tutor pedagógico pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).





Workshop 3 - Mobilidade Urbana e Sustentabilidade



Horário - 16h às 18h

Instrutor - Daniel Takaki

Empreendedor, ambientalista, diretor do grupo Nippak (holding de empresas que inclui jornais, gráficas, agências de turismo, agência de comunicação e marketing). É diretor da Oisca Brasil, ONG de origem japonesa com presença em 32 países e que coordena diversos projetos de sustentabilidade e desenvolvimento no Brasil; presidente da Associação Paulista de Relações Internacionais (Apri); diretor de Inovação no Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente (IDTCema); curador de Internacionalização, Traveltechs e Cleantechs na São Paulo Tech Week (SPTW). Atua em projetos de open innovation (inovação aberta) para empresas e smart cities (cidades inteligentes) para governos.





Workshop 4 - Mercado de Games em Manaus

Horário - 19h às 21h

Instrutor - João Carlos Oliveira

Atua como Analista de Sistemas na Fiocruz e Fundação de Medicina Tropical, além de ser professor universitário. Possui 16 artigos internacionais publicados e 17 anos de experiência no desenvolvimento de sistemas e aplicações móveis.

