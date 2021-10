AM investe milhões em pesquisas voltadas à biodiversidade e tecnologia

| Foto: Divulgação

AMAZONAS - Com o objetivo em fomentar pesquisas relacionadas à biodiversidade e inovação tecnológica ao setor primário, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) investiu aproximadamente R$ 11 milhões.

O anúncio ocorreu na tarde desta quarta-feira (27), com a divulgação dos resultados dos editais dos programas “Biodiversa/Fapeam: Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) para Ambiência e Biodiversidade no Estado do Amazonas” e o “Estratégico de Desenvolvimento do Setor Primário Amazonense (Prospam)”. Foram contemplados 92 projetos nos programas.

Os editais são inéditos no estado e foram lançados pelo governador Wilson Lima no Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico, dia 8 de julho. No programa Biodiversa, que obteve o recurso no valor de R$ 4.987.086,77, foram submetidas 58 propostas, das quais, 39 foram aprovadas na análise de mérito por consultores.

O objetivo do programa é apoiar propostas de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação, ou de transferência tecnológica, coordenadas por pesquisadores residentes no estado, vinculados às instituições de pesquisa ou ensino superior, voltadas para caracterização, conservação, restauração, uso sustentável do meio ambiente e exploração sustentável da diversidade amazônica, com vistas à produção de conhecimentos que contribuam para o enfrentamento dos problemas ambientais amazônicos, além de auxiliarem na formulação de políticas públicas de conservação ambiental no Amazonas, conforme descrição do edital.

Setor primário

Com financiamento de R$ 5.838.452,95, o programa Estratégico de Desenvolvimento do Setor Primário Amazonense recebeu 64 projetos. Desse total, 53 foram aprovadas na etapa de análise de mérito pelo comitê de especialistas.

O programa apoiará propostas de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação, ou de transferência tecnológica, que representem contribuição significativa para o desenvolvimento do setor primário do estado do Amazonas, que incentivem a produção sustentável e adequada à realidade regional.

Somente neste ano de 2021, o Governo do Estado já investiu mais de R$ 84 milhões em programas de apoio a pesquisas e na formação de recursos humanos da educação básica ao ensino superior.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Sem recursos para ciência e tecnologia não iremos a lugar algum

Aberto o edital para empresa realizar inventário florestal no AM