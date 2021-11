Audiência discute implantação da tecnologia 5G no Brasil

A realização do leilão marca a chegada da tecnologia 5G no Brasil | Foto: José Cruz/Agência Brasil

A subcomissão especial destinada a acompanhar a implantação da tecnologia 5G no Brasil, promove audiência pública nesta quarta-feira (17) sobre o leilão de 4 faixas de radiofrequência realizado no início do mês.

A realização do leilão marca a chegada da tecnologia 5G no Brasil. Entre as obrigações assumidas pelas empresas vencedoras estão: levar cobertura 5G a todas as capitais e cidades com mais de 30 mil habitantes; garantir internet 4G nas rodovias federais e localidades ainda sem conexão; implantar o Programa Amazônia Integrada e Sustentável (Pais) e o projeto da rede privativa de comunicação da Administração Pública Federal; e investir em projetos de conectividade em escolas.

A audiência foi sugerida pela presidente da subcomissão, deputada Pérpetua Almeida (PCdoB-AC) e será realizada no plenário 13 a partir das 11 horas.



" O 5G é a mais recente tecnologia de transmissão de internet móvel, podendo oferecer, em certas circunstâncias, até, pelo menos, 20 vezes mais veloz que a tecnologia atual, 4G, sendo considerada fundamental para o desenvolvimento de funcionalidades como carros autônomos, telecirurgias, IoT (Internet das coisas), entre outros aspectos. " Pérpetua Almeida, deputada





Debatedores

Foram convidados para discutir o assunto, entre outros: - a secretária de Telecomunicações substituta do Ministério das Comunicações, Nathalia Lobo; - o superintendente de Planejamento e Regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Nilo Pasquali; e - a integrante da Coalizão Direitos na Rede Flávia Lefèvre.

