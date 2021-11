Amazonense disputa prêmio internacional "Mulheres em Tecnologia"

O prêmio visa reconhecer e tornar visível o papel das mulheres na economia digital. | Foto: divulgação

Manaus (AM) - A amazonense Nívea Carvalho é finalista do Prêmio Mulheres em Tecnologia, promovido pela Globant Awards – Women that Build Edition 2021.

A professora do Senac AM é uma das cinco brasileiras que disputam a categoria Digital Leader, sendo a única a disputar como docente. As vencedoras serão anunciadas no dia 9 de dezembro deste ano em evento online.

O prêmio é internacional e visa reconhecer e tornar visível o papel das mulheres na economia digital em países como Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, Colômbia, Peru, México, Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, Índia e Outros.

A premiação é dividida em quatro categorias: Inspiring Executive, Digital Leader, Tech Entrepreneur e Rising Star. A Digital Leader, categoria que disputa a amazonense, busca premiar líderes inovadoras que vêm gerando uma mudança impactante no setor de TI há pelo menos 10 anos.

Nívia atua na formação de alunos dos cursos de tecnologia do Centro de Informática do Senac AM, na unidade da Chapada.

Para a professora, a indicação ao prêmio por si só já é algo grandioso. Ela conta que o apoio dos colegas e alunos fez a diferença e que tem orgulho de representar a força e a inteligência da mulher amazonense.

" Só de ser finalista eu tenho a sensação de ter ganho um prêmio muito maior, o reconhecimento, pelo meu trabalho, pela minha trajetória, pelas minhas escolhas, afinal para ser aceita como candidata eu tinha que ter perfil e histórico profissional compatível com a proposta do prêmio. Creio que isso é um presente de Deus que ganhei com o apoio de "muita" gente amiga. Obrigada a todos que me apoiaram. " Nívea Carvalho, professora do Senac AM

As vencedoras serão anunciadas no dia 9 de dezembro. | Foto: Divulgação

Prêmio

Women that Build é um reconhecimento global que visa mudar a realidade do setor e reduzir a lacuna de gênero.

De acordo com a Globant Awards, organizadora da premiação, a proposta pretende apoiar, reconhecer e dar visibilidade às mulheres que estão construindo uma indústria diversificada e inclusiva. Ao todo, 100 brasileiras participaram da seletiva.

Cada categoria terá três finalistas por país, dos quais um único sairá vencedor por categoria em cada país (os “Vencedores Regionais”).

Em seguida, será realizada uma final global, entre os Vencedores Regionais, na qual será escolhido um único vencedor por categoria (o “Vencedor Global”).

O evento online será no dia 9 de dezembro, no https://womenawards.globant.com/pt-br .

