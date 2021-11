"Fórum d’As Pensadoras: Mulheres e Ciência" recebe apoio da Fapeam

O evento ocorre nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022. | Foto: Divulgação e Érico Xavier/Fapeam

MANAUS (AM) - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (Fapeam) segue investindo em ações de popularização da ciência.

Desta vez, por meio do Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos no Estado do Amazonas (Parev), edital nº 005/2021, apoia a terceira edição do Fórum Virtual d’As Pensadoras: Mulheres, Pós-Pandemia e Ciência.

O evento é destinado a pesquisadores, professores, estudantes, alunos de graduação e pós-graduação e demais interessados, e ocorre nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022.

As inscrições para participar do Fórum Virtual d’As Pensadoras seguem abertas até 31 de dezembro por meio do link . O evento é um espaço para a interlocução de cursistas, professoras e pesquisadoras para debater temas relacionados às questões de gênero, raça, classe e seus desdobramentos.

A terceira edição, diante da grave situação de crise sanitária mundial, mobiliza cientistas de todas as áreas para o que tem sido uma temática urgente na produção intelectual.

" Esse é o objetivo do fórum, buscar oportunizar a expressão da criticidade, a valorização de experiências e trajetórias, dar visibilidade e conhecer processos criativos, bem como fomentar espaços interativos e interdisciplinares de escuta, reflexões teóricas, expressões em diferentes linguagens e partilhas afetuosas. " Rita de Cássia Fraga Machado, idealizadora e coordenadora geral da escola As Pensadoras

O fórum visa ainda provocar debates a partir de exposições dialogadas que tragam questões importantes e urgentes concernentes às diferentes abordagens das diversas áreas da ciência, ecofeminisno, artes e filosofia.

A determinação das questões relacionadas ao eixo é de livre escolha dos proponentes de debates, conforme explicou a doutora Rita.

Inscrição

O prazo para inscrição com submissão de propostas para debate vai até o dia 31 de dezembro de 2021. As inscrições para participação como ouvinte podem ser feitas até o encerramento de 240 vagas por eixo.

Cronograma

Os debates ocorrerão nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, conforme cronograma e eixos abaixo:

• As Pensadoras e a Ciência: dia 17, das 14h às 17h30

• As Pensadoras e o Ecofeminismo: dia 17, das 18h às 21h30

• As Pensadoras e as Artes: dia 18, das 14h às 17h30

• As Pensadoras e a Filosofia: dia 18, das 18h às 21h30

Publicação dos trabalhos

A Editora As Pensadoras, por meio do Corpo Editorial, desenvolverá um caderno de resumos com registro ISSN.

Será selecionado um trabalho de cada eixo para ser divulgado na revista “As Pensadoras”.

Agenda Cultural

Durante o evento será promovido um concurso de fotografia, desenho e poesia, coordenado pela produtora cultural e artista, Rebeca Damian.

O lançamento do concurso será em janeiro de 2022, em todos os canais de comunicação d’As Pensadoras.

Para mais informações, basta acessar o site https://www.aspensadoras.com.br . Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected] .

