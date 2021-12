Filmes, VR e jogos estão mudando a forma como consumimos a História

| Foto: Divulgação

Historia est magistra vitae. O famoso provérbio latino diz que a história é a mestra da vida, mas aprender sobre figuras e acontecimentos históricos pode ser entediante e pouco inspirador para muitos. Como compreender as majestosas cidades da Suméria ou do Egito sem imagens ou vídeos vívidos numa era em que o YouTube é uma das principais fontes de informação?

Felizmente, eventos importantes da história não estão apenas nos livros didáticos. O desenvolvimento tecnológico mudou a forma como consumimos a história, e a pesquisa confirma que isso é uma coisa boa.

Como as experiências visuais melhoram o aprendizado

Existem diferentes caminhos para se aprender sobre um determinado tema. Ler em uma enciclopédia pode ser uma ótima maneira de descobrir as guerras de Napoleão , mas alguns podem se sentir intimidados pela avalanche de fatos e figuras célebres. E se você viajar para o passado através de uma abordagem multicanal? Imagine que você possa ler sobre acontecimentos históricos e assistir a um filme ou jogar um jogo para entender os assuntos.

Mais de uma pesquisa confirmou que o vídeo pode ser a melhor maneira de reforçar o aprendizado. Como 90% das informações que consumimos em nossos cérebros são visuais, estudar assuntos históricos através de meios como filmes, jogos ou experiências de realidade virtual pode ajudar na compreensão de fatos e personalidades.

Jogos através da história

Nos últimos anos, a indústria de jogos ultrapassou Hollywood em receitas brutas, e ela está ficando maior. Embora a maioria dos desenvolvedores crie mundos de fantasia, em muitos casos a inspiração vem da história. Por exemplo, jogar jogos de estratégia em tempo real pode lhe dar uma visão de como se estabeleciam as relações entre países, como eram os soldados e como se desenrolavam as batalhas. É claro que o conhecimento científico sobre eventos passados impõe limites às liberdades criativas, ainda assim é possível aprender muito com os jogos.

Se quiser viajar para a era antiga, você pode jogar vários gêneros, como jogos de ação de aventura, estratégias baseadas em turnos ou em tempo real. Esses jogos podem revelar muito sobre a época. A jogabilidade nem sempre reflete com precisão os acontecimentos históricos, mas as descrições e cenários o guiarão através da época.

Se você gosta de jogos medievais , há grandes opções em todas as plataformas, desde jogos típicos para PC, passando por títulos multiplataforma até jogos móveis com um tema semelhante, como Vikings: Guerra dos Clãs, que você pode jogar em movimento onde quer que esteja.

Era Napoleônica, Primeira e Segunda Guerra Mundial também são temas de muitos jogos que transportarão você a um fascinante caminho de fantasia. Além disso, muitos desses jogos reconstituem roupas, figuras históricas e acontecimentos com precisão. Em alguns casos, você pode até aprender mais sobre um fato específico, pessoas e unidades envolvidas do que através de uma fonte tradicional.

História através da realidade virtual e aumentada

O jogo é uma experiência imersiva que o impactará em muitos níveis. Mas a realidade virtual (VR, na sigla em inglês) é um passo à frente. Imagine caminhar pelo conjunto de Pirâmides de Gizé ou pelos Jardins Suspensos da Babilônia. Os fones de ouvido VR já são adotados em alguns ambientes educacionais e museus. Além de mostrar a história de épocas passadas por meio da reconstrução 3D da arquitetura antiga, a VR pode levá-lo a lugares que você não conheceria de outra forma. Por exemplo, você pode fazer um passeio virtual pelo Coliseu de Roma , pelas pirâmides maias ou pelo templo de Angkor Wat nas selvas do sudeste asiático.

A realidade aumentada (AR) também tem um enorme potencial. A AR está disponível por meio de fones de ouvido especializados e pode ser conferida em visitas a museus. Além disso, você pode usar aplicativos de AR no smartphone, o que torna essa tecnologia muito mais acessível do que a VR. Já existem inúmeros projetos que utilizam os jogos de AR para ensinar história.

Os jogos de VR e AR podem incluir modelos 3D precisos de estruturas históricas, maravilhas do mundo, personalidades notáveis e outros elementos visuais que revelarão muito mais do que as formas tradicionais de aprendizagem de fatos históricos.

Filmes históricos

Os documentários são amplamente aceitos como a segunda melhor ferramenta para se aprender história depois dos livros didáticos. Locais autênticos, especialistas no tema reconhecidos e animação podem elevar a experiência e o conhecimento sobre fatos históricos. Há também redes de TV e canais de YouTube dedicados totalmente a temas históricos.

Uma maneira controversa de aprender história é através de filmes. Isso porque, ao adaptar a realidade para a tela, os produtores e roteiristas costumam inserir elementos ficcionais para criar enredos dramáticos. No entanto, muitos filmes oferecem um contexto preciso do tempo que mostram. Com eles, você pode aprender sobre acontecimentos e figuras notáveis.

Gladiador e Troia são filmes baseados em acontecimentos históricos, mas com uma considerável liberdade artística. Ainda assim, reproduzem com precisão vestimentas, armas e relações entre o homem livre, os escravos e a sociedade.

Todos os Homens do Presidente é um filme sobre a história recente e mostra em profundidade como dois repórteres do Washington Post revelaram o caso Watergate , que levou à demissão de Richard Nixon. O Franco Atirador é um filme clássico que mostra como a guerra afeta as pessoas, focando-se na Guerra do Vietnã.

Filmes que retratam os fatos históricos em detalhes, como o russo Stalingrado – A Batalha Final e A Queda – As Últimas Horas de Hitler, sobre os últimos dias de Hitler em seu bunker de Berlim, lançam luz sobre esses temas sombrios.

Nem sempre é ciência

Para quem acha que estudar história é enfadonho, assistir a filmes, jogar jogos ou usar a VR para conhecer fatos históricos pode ser um salva-vidas. É claro que não há nada de errado em ampliar seu conhecimento por esses canais. Porém, ao jogar um jogo ou assistir a um sucesso de bilheteria de Hollywood, você deve estar sempre ciente da linha entre ficção e conhecimento científico sobre a história.

Leia mais:

Manauara recebe medalha por detectar 46 asteroides

Escola estadual de Manaus sedia Workshop de boas Práticas Educativas