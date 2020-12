Parque Olímpico do Rio recebe Mundial de Futebol de Areia Raiz

As seleções de México e Chile abrem nesta terça-feira (6), às 17h (horário de Brasília), a primeira edição do Mundial de Futebol de Areia Raiz, na Arena Gladiadores da Bola, que fica no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. A competição será realizada até domingo (13), sem presença de público devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19) e terá transmissão ao vivo da TV Brasil.

Outros três jogos desta terça serão exibidos ao vivo pela emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC): Tunísia e Uruguai (18h), Paraguai e Bolívia (20h) e a estreia da seleção brasileira, contra os franceses, às 21h. Complementa a primeira rodada o duelo entre Colômbia e Angola, às 19h.

A competição reúne 10 seleções, separadas em dois grupos. México, Tunísia, Colômbia, Paraguai e França estão no A, enquanto Chile, Uruguai, Bolívia, Angola e Brasil aparecem no B. Os times de uma chave encaram os da outra, em três rodadas, de terça a quinta-feira (10). Os quatro mais bem colocados avançam às quartas de final, que serão disputadas na sexta-feira (11). As semifinais ocorrem no sábado (12), enquanto a disputa pelo terceiro lugar e a decisão estão marcadas para domingo.

