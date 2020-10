Brasileiros podem ganhar US$ 102 milhões neste sábado (24); veja como

Adrian Cooremans, porta-voz da theLotter declarou: "De acordo com as regras da loteria americana, você não precisa ser cidadão ou residente dos EUA para jogar, no entanto, para receber qualquer prêmio, o bilhete de loteria não deve sair do estado em questão. É por isso que os ingressos de nossos clientes são mantidos em um local seguro nos Estados Unidos e os clientes recebem uma cópia digitalizada do bilhete em sua conta como prova de propriedade.

Nossos vencedores anteriores da Europa, Austrália, Canadá, Iraque e América Latina foram cuidadosamente verificados por agências federais e estaduais e, em todos os casos, a conclusão foi que theLotter e os vencedores procederam de acordo com as regras da loteria e as disposições da lei ".

Além disso, Adrian Cooremans disse: "As loterias dos EUA atraem um grande número de jogadores de todo o mundo quando os jackpots têm valores como este. E sim, a quantia é astronômica. Se houver um vencedor neste fim de semana, ele será mais rico do que um artista de cinema ou um CEO. Essa enorme quantidade de dinheiro realmente faz parte dos sonhos mais loucos. "

Como você pode ganhar um jackpot de $ 102 milhões no Brasil

1. Inscreva-se no theLotter.com , líder mundial em serviços de compra de bilhetes de loteria online.

2. Selecione a loteria Powerball dos EUA na lista com mais de 45 loterias disponíveis no site.

3. Escolha seus 5 números favoritos e 1 número powerball, ou marque a caixa "Random Play" para seleção automática de número.

4. Selecione as linhas (os bilhetes) que deseja jogar ou junte-se a um pote para ter uma melhor chance de ganhar.

5. Finalize seu pedido online e participe do sorteio a seguir, que pode torná-lo o próximo vencedor.

Como funciona o theLotter

A TheLotter oferece serviços de loteria online e tem agentes locais nos Estados Unidos que compram bilhetes de loterias oficiais em nome de clientes de todo o mundo. O site cobra uma taxa de execução para comprar e guardar os bilhetes oficiais, que já está incluída no preço do bilhete online. Antes do sorteio, o tíckete físico (em papel) é digitalizado e uma cópia é carregada na conta online que o usuário criou na theLotter.

Tanto o e-mail automático de confirmação da compra do bilhete oficial como a cópia digitalizada do mesmo representam a prova de que os clientes são os únicos proprietários dos cartões da loteria.

No site da theLotter, os jogadores podem comprar bilhetes para as maiores loterias do mundo, incluindo Powerball, Mega Millions , EuroMilhões, loteria italiana SuperEnalotto, EuroJackpot e a lista pode continuar. A TheLotter também possui uma equipe profissional de atendimento ao cliente que oferece suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, respondendo a todas perguntas.

O que vai acontecer se você ganhar

Quando você ganha um prêmio de loteria na theLotter, o valor total em dinheiro será seu, pois a theLotter não cobra nenhuma comissão sobre os prêmios. Ganhos menores serão transferidos para sua conta online e você pode sacar seu dinheiro a qualquer momento ou usar essa quantia para futuras apostas na loteria.

E se você ganhar um jackpot, precisará reivindicar seus ganhos pessoalmente, nos escritórios da loteria local em questão. Nesse caso, um advogado fornecido gratuitamente pela theLotter o ajudará no processo de cobrança do prêmio.

Ao longo dos anos, a theLotter pagou mais de 100 milhões de dólares em prêmios, para mais de 5,6 milhões de vencedores em todo o mundo! Até o momento, o maior vencedor da theLotter é um jogador do Panamá, Aura D., que ganhou U$ 30 milhões depois de jogar na Lotto Florida.

Outra história que vale a pena mencionar é a de M.M., de Bagdá, que ganhou o jackpot de U $ 6,4 milhões na loteria Oregon Megabucks.

Você também pode jogar e até ganhar o grande jackpot da Powerball dos EUA! Se alguém do Panamá ganhou um prêmio incrível em uma das loterias americanas após comprar bilhetes oficiais online na theLotter, um brasileiro também pode ganhar! Você só precisa dar o primeiro passo e jogar. Tudo é possível!