Jackpot de R$ 1,7 bilhão da Mega Millions é sorteado nesta terça (22)

A TheLotter oferece serviços de loteria online | Foto: Divulgação

O jackpot da loteria americana Mega Millions esta em US$ 330 milhões de dólares americanos (R$ 1,7 bilhão) no sorteio na noite de terça –feira (22). O incrível é que não há necessidade de viajar para os Estados Unidos para ter uma chance de ganhar o jackpot da Mega Millions. Você pode participar no jogo mesmo do Brasil, com bilhetes oficiais da Mega Millions comprados online no site TheLotter.com .



Alguém do Brasil poderia ganhar o enorme jackpot da Mega Millions?

Adrian Cooremans, porta-voz da theLotter declarou: "Segundo as regras das loterias americanas, não precisa ser cidadão dos EUA nem residente para jogar, contudo, para poder coletar qualquer prêmio, o bilhete de loteria não deve sair do estado em questão. E isso é o motivo por que os bilhetes dos nossos clientes são guardados em um local seguro nos Estados Unidos e os clientes recebem na conta deles uma cópia digitalizada do bilhete como prova da propriedade. Nossos vencedores anteriores da Europa, Austrália, Canadá, Iraque e América Latina foram verificados minuciosamente pelas agências federais e estaduais e em todos os casos a conclusão foi que a TheLotter e os ganhadores procederam de acordo com as regras da loteria e as disposições da lei".

Como a theLotter funciona

A TheLotter oferece serviços de loteria online e tem agentes locais nos Estados Unidos que compram bilhetes de loteria oficiais, em nome dos clientes de todas as partes do mundo. O site cobra uma taxa de execução, para comprar e guardar os bilhetes oficias, e essa taxa já é incluída no preço do bilhete online. Antes do sorteio, o bilhete físico (em papel) é digitalizado e uma cópia é carregada na conta online que o usuário tem criado na theLotter. Tanto o e-mail automático confirmando a compra do bilhete oficial, como a cópia digitalizada do mesmo representam a prova que os clientes são os únicos proprietários dos bilhetes de loteria. A theLotter também tem uma profissional equipe de atendimento ao cliente que oferece suporte 24/7, esclarecendo as dúvidas dos clientes.

Como poderia ganhar um jackpot de US$ 330 milhões sendo no Brasil:

1. Inscreva-se no site TheLotter.com

2. Selecione a loteria Mega Millions da lista com mais de 45 loterias disponíveis no site.

3. Escolha seu números favoritos ou marque a caixa “Jogada Aleatória” para uma seleção automática dos números.

4. Selecione as linhas (os bilhetes) que você quer jogar, ou junte-se a um bolão para ter maiores chances de ganhar.

5. Finalize seu pedido online e participará no seguinte sorteio que poderia tornar você o próximo ganhador.

As chances que um brasileiro ganhe o primeiro prêmio da Mega Millionsl são exatamente as mesmas de alguém que joga dos Estados Unidos.

Os estrangeiros podem mesmo ganhar prêmios de loteria americanos de fora dos Estados Unidos?

TheLotter e o líder mundial de loteria online, através do qual pessoas de todas as partes do planeta podem jogar e em ganhar nas maiores loterias do mundo.Durante os anos pagamos mais de US$ 100 milhões em prêmios a mais de 6 milhões de ganhadores do mundo todo. As histórias mais surpreendentes são de uma mulher do Panamá e de um homem do Iraque - ambos ganharam jackpots enormes de loteria comprando seus bilhetes on-line na theLotter.

Apesar de ser aposentada, A. continuava a trabalhar para suportar seus filhos. Ela comprou bilhetes de loteria oficiais on-line em julho de 2017 e acabou ganhando o prêmio de US$ 30 milhões do jackpot da Lotto da Florida..

M.M., que mora em Bagdá, bilhetes para a loteria Megabucks do Oregon em agosto de 2015, e ganhou um jackpot de US$ 6,4 milhões. O ganho da loteria pelo iraquiano foi tão especial, que foi reportado na mídia do mundo todo. Todos viram que é perfeitamente legal para estrangeiros ganhar prêmios de loterias americanas comprando bilhetes de loteria oficiais on-line na TheLotter .

Se clientes do Panamá e do Iraque podem ganhar prêmios enormes jogando na loteria on-line na theLotter, os jogadores do Brasil também podem. Jogar na loteria on-line pela TheLotter.com é simples e seguro. Para mais informações sobre como jogar na Mega Millions on-line neste terça -feira, 22 de dezembro, sem sair do Brasil, clique aqui e entre em TheLotter.com .

