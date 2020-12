Deixa o trabalho falar

| Foto: Divulgação

Falar que vai construir obra é fácil. Difícil é colocar o primeiro tijolo e concluir o que foi prometido. Falar que vai melhorar a vida das pessoas é fácil. Difícil é garantir de verdade serviços básicos de qualidade no dia a dia de quem mais precisa.

Nos últimos dois anos, o nosso estado conheceu um novo tipo de governo: responsável, comprometido e, acima de tudo, trabalhador.

Na saúde, colocamos fim na fila de espera para tratamento de radioterapia na Fundação CECON, zeramos a fila de consultas para 14 especialidades no Hospital Adriano Jorge e abrimos 300 novas vagas para hemodiálise. O Programa Melhor em Casa, que beneficia pacientes com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde, já atendeu 29 mil pessoas.

Na educação, 400 mil estudantes foram beneficiados com o projeto Aula em Casa e não perderam o ano letivo por conta da pandemia. Progressões e ganhos salariais foram concedidos a 13 mil professores e 400 mil estudantes tiveram sua alimentação garantida pelo programa Merenda em Casa durante a pandemia.

E teve mais: 29 mil itens adquiridos para as forças de segurança, 60 motos para o programa Rocam Motos, 220 mil famílias incluídas na Tarifa Social de Energia Elétrica e mais de 6.800 novos servidores foram efetivados através de concurso público nas áreas de educação, segurança, saúde e setor primário.

A infraestrutura também recebeu atenção com 119 obras retomadas, em 51 municípios, e 100 obras executadas e entregues. Mais de 500 mil pessoas foram beneficiadas pela recuperação do sistema viário em 15 municípios e 60 quilômetros de rede de água e esgoto foram implantados. O viaduto do Anel Viário Sul é o maior de toda a Região Norte.

Falando menos e fazendo mais, o Governo do Amazonas avançou com obras estruturantes e investimentos sociais importantes em todas as regiões. Muita coisa que, inclusive, talvez você desconheça.

Mas o resultado já começa a aparecer, com o benefício chegando à casa de quem antes não tinha vez nem voz. Agora é daqui para melhor. Deixa o trabalho falar!