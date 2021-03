Terremoto na Indonésia já deixou 105 mortos, diz governo

Subiu para 105 o número de mortos por causa do terremoto na Indonésia no último domingo (5), conforme a Agência Nacional de Gestão de Desastres informou nesta terça-feira (7). O terremoto aconteceu na ilha de Lombok, causando grande desastre em todos os distritos da ilha. As informações são da Agência Brasil.

Sutopo Nugroho, porta-voz da agência no país, disse ainda que este número pode aumentar, ainda. O terremoto registrou magnitude de 6,9 na escala Richter. A maioria dos mortos é do distrito de Lombok no norte da nação.

"A maioria chega a 78", disse Nugroho em entrevista. Dentre os mortos estão sete estrangeiros. Devido aos escombros nos prédios, ele afirmou que o número pode aumentar em novo levantamento.



As operações em busca de sobreviventes continuam em todas as regiões. Os prejuízos, ainda não foram contabilizados, podendo chegar a milhares de dólares para o país, segundo estimativas.

Neste cenário, é visível em vários portos e aeroportos milhões de turistas tentando deixar o país pouco a pouco em embarques atrasados no aeroporto internacional em Matara, onde mil pessoas pernoitaram.

A empresa aérea confirmou o dado e ainda disse que outras sete mil pessoas foram evacuadas das ilhas Air, Meno e Trawangan.

A ilha de Lombok, principal região afetada do terremoto, fica localizada junto ao vulcão Rinjani, a leste de Bali, principal destino turístico da ilha. A Indonésia se situa no "Círculo de Fogo do Pacífico", região onde acontece diversas atividades sísmicas e vulcânicas por ano, chegando a aproximadamente 7 mil tremores moderados, conforme pesquisas.

