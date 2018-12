Terremoto de magnitude 4,9 atinge Venezuela

O governador do estado Carabobo, Rafael Cava, afirmou que apesar do susto, o clima é de relativa tranquilidade nos 14 municípios | Foto: Divulgação

Um terremoto de magnitude 4,9 na escala Richter atingiu nesta quinta-feira (27) por volta das 4h59 (6h59 em Brasília) o noroeste da Venezuela. O epicentro foi identificado a 12 quilômetros do estado de Carabobo e com profundidade de 9,4 quilômetros. As informações são da Fundação Venezuelana de Pesquisa Sísmica (Funvisis).

Nas redes sociais, há vários relatos sobre os tremores em torno de Caracas, a capital, e também nas regiões de Aragua, Carabobo, Miranda e Vargas.

O governador do estado Carabobo, Rafael Cava, afirmou que apesar do susto, o clima é de relativa tranquilidade nos 14 municípios onde foram registrados tremores. "Apesar do susto matinal, os 14 municípios estão inalterados, calmos."

Segundo o governador, um equipamento de proteção foi implantado no território. Rafael Cava apelou para que a população tenha calma e lembrou que os movimentos dessa natureza são frequentes no país.

*Com informações da AVN, agência estatal de notícias da Venezuela

