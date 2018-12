Confira os melhores lugares do mundo para passar o ano novo

Todos os anos milhares de turistas procuram destinos fora do Brasil para passar essa data que representa uma espécie de transição para uma “vida nova”. É o que diz aquela famosa frase “ano novo, vida nova”, depositamos nessa data a esperança que parece nos abandonar em alguns momentos do ano, por isso temos as famosas superstições e rituais para a hora da virada.



Em poucos lugares do mundo celebramos o réveillon da forma como é no Brasil, mas cada lugar é único e tem festividades bem legais para você aproveitar a virada conhecendo novas culturas e rituais.

Fizemos uma lista com os melhores lugares do mundo para passar o réveillon.

1) Rio de Janeiro, Brasil

O primeiro claro que não podia ser diferente não é mesmo? O nosso país tem uma das festas mais lindas do mundo e por isso o Rio de Janeiro ganhou destaque aqui nesse post. Roupas brancas, calor, paisagens lindas, o famoso espetáculo com fogos de artifício e claro muita gente animada. O réveillon da praia de Copacabana é um dos mais desejados por turistas brasileiros e estrangeiros.

Rio de Janeiro | Foto: Divulgação

2) Nova York, Estados Unidos

Mesmo com o frio intenso do inverno, milhares de pessoas lotam a Times Square para esperar a chegada de um novo ano. A contagem regressiva é marcada pela descida de uma bola enorme do alto de um edifício.

A bola começa a descer às 23h59 e leva 60 segundos para descer. Após a virada, acontecem shows musicais e ao contrário do Brasil, nem pense em levar uma garrafa de espumante, pois a entrada de bebidas alcoólicas é proibida.

Nova York | Foto: Divulgação

3) Sydney, Austrália

A capital da Austrália é uma das primeiras grandes cidades a celebrar a chegada do ano novo com um grande show pirotécnico na baía de Sydney que se compara à Copacabana.

Os fogos de artifício são disparados de balsas, dos arranha-céus e da Harbour Bridge (cartão postal de Sydney). São cerca de 12 minutos de queima de fogos.

Sydney | Foto: Divulgação

4) Edimburgo, Escócia

Para quem gosta de tradição, Edimburgo não vai decepcionar, pois os escoceses sabem fazer uma boa festa. O réveillon lá é chamado de Hogmanay e dura cerca de 4 dias. As festividades de Ano Novo começam no dia 30 de dezembro, com uma procissão de pessoas segurando tochas, guiadas por uma ala de homens vestidos de vikings.

A festa na rua conta com bandas ao vivo, DJ’s e telões. À meia noite tem a tradicional queima de fogos atrás do castelo de Edimburgo. As festividades ainda incluem uma festa de dança celta e concerto a luz de velas. E para os corajosos, no dia 1º ainda há o tradicional mergulho gelado no rio Forth, além disso tudo ainda tem jogos e eventos culturais. E se você ficar cansado, dia 2 ainda é feriado oficial no país.

Escócia | Foto: Divulgação

5) Berlim, Alemanha

Mesmo com temperaturas abaixo de zero, Berlim tem um dos réveillon mais animados da Europa. Milhares de pessoas se amontoam na Avenida 17 de Junho que liga o Portão de Bradenburgo e a Coluna Victoria (ícones da capital alemã).

Além do espetáculo de fogos que marcam a chegada do novo ano, a avenida se transforma em uma boate ao ar livre, com palcos, bandas, luzes, tendas, pistas de dança e muita bebida. Quem não quiser ficar na rua ainda pode escolher entre bares, discotecas, festas privadas e restaurantes.

Alemanha | Foto: Divulgação

