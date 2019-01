Vídeo de cachorro sendo abandonado, na Inglaterra, viraliza na web

Nas imagens ainda, o cachorro tenta entrar novamente no carro, e após varias tentativas, não consegue. O dono parte logo em seguida no carro | Foto: Reprodução

Um vídeo de um cachorro de raça bull terrier sendo abandonado pelo dono, tem repercutido na internet. O fato aconteceu na cidade de Stoke-on-Trent, Inglaterra. Pelas imagens, o dono, que não foi identificado, joga o animal com uma pequena cama. (As informações são do site Hugo Gloss)

Nas imagens ainda, o cachorro tenta entrar novamente no carro, e após varias tentativas, não consegue. O dono parte logo em seguida no carro.

Mas com o final feliz, o animal foi resgatado por uma ONG que combate a crueldade contra animais. No local ele recebeu um novo nome: Snoop.

Após os acontecimentos quem se solidarizou com a história, foi o rapper Snoop Dogg que, ficou surpreso com o nome dado ao cachorro e disse ter ficado com o "coração partido" ao ver as imagens. O cantor ainda se ofereceu para adotar o cachorrinho.

Confira o vídeo:

Confira o vídeo | Autor: Reprodução/Youtube

