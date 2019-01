Líder norte-coreano faz visita de dois dias à China

O porta-voz do Departamento Internacional do Comitê Central do PCC em Pequim informou que Kim Jong visita o país a convite de Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China | Foto: Central News Agency/Via Reuters

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, faz uma visita de dois dias à China. Ele chegou a Pequim hoje (8) e foi recebido por autoridades do Partido Comunista da China (PCC) e do Parlamento. Ele deve se reunir com o presidente chinês, Xi Jinping.

O porta-voz do Departamento Internacional do Comitê Central do PCC em Pequim informou que Kim Jong visita o país a convite de Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC). Ele ficará no país até o dia 10.

China e Coreia do Norte mantêm intensa relação diplomática, econômica e comercial. Os chineses são os principais parceiros comerciais dos norte-coreanos.

Jong-um chega à China no momento de negociações para um segundo encontro entre ele e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

*Com informações da Xinhua, agência pública de notícias da China

