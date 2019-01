Explosão em padaria deixa feridos em Paris

Uma explosão em uma padaria no 9º distrito de Paris, na Rua de Trevise, deixou nove pessoas feridas na madrugada deste sábado, 12. De acordo com a polícia, um vazamento de gás foi a causa provável do incidente no piso térreo de um edifício.

Bombeiros apagaram o incêndio e evacuaram os moradores dos andares superiores do prédio, entre eles as pessoas que se feriram. Testemunhas afirmaram a emissoras de televisão francesas que o som da explosão foi muito alto.

Estilhaços de vidros de janelas do edifício atingiram carros estacionados nos arredores. Localizada no centro de Paris, a padaria fica na região dos "Grands Boulevards" da capital francesa, em um distrito comercial.

As autoridades de Paris amanheceram focadas nos protestos dos "coletes amarelos", grupo que se manifestou nos últimos oito sábados e já entrou em confronto com forças de segurança. (com agências internacionais)