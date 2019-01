Sobe para 21 numero de mortos em explosão de carro em Bogotá

Autoridades colombianas, pelas redes sociais, lamentaram o ocorrido e condenaram o ataque | Foto: Luiísa González/Reuters/Direitos Reservados

O número de vítimas da explosão de um veículo em frente à Escola Geral de Cadetes Santander em Bogotá, Colômbia, subiu para 21 mortos e 68 feridos. Inicialmente, eram 8 mortos e 65 feridos. Equipes de resgate e forças de segurança permanecem no local.

A explosão ocorreu na manhã desta quinta-feira (17). De acordo com as autoridades locais, o autor do ataque é José Aldemar Rojas, 56 anos.

O episódio causou comoção internacional. As organizações das Nações Unidas (ONU) e dos Estados Americanos (OEA) reagiram, condenando fortemente qualquer ação terrorista.

Autoridades colombianas, pelas redes sociais, lamentaram o ocorrido e condenaram o ataque. O assunto está entre os mais comentados no Twitter, tanto no rankingmundial quanto no brasileiro.

*Com informações da Telesur, emissora multiestatal de televisão com sede em Caracas

