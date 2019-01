Mulher é picada por cobra ao usar vaso sanitário na Austrália

Uma mulher foi picada por uma cobra ao sentar em um vaso sanitário. O fato aconteceu na última terça-feira (22), em Brisbane, na Austrália.

Helen Richards, de 59 anos, foi atacada quando foi ao banheiro no escuro. Ela contou à imprensa local que sentiu uma "picada afiada" quando sentou no vaso.

"Eu dei um pulo com as calças arriadas e me virei para ver o que parecia ser uma tartaruga de pescoço comprido voltando para dentro do vaso", disse Richards ao jornal australiano The Courier Mail.

Mas, inacreditavelmente, o réptil era, na verdade, uma cobra píton-carpete de 1,5 metros. Uma tratadora de animal, que foi chamada para resgatar o réptil, descreveu as cobras píton-carpetes como relativamente inofensivas. Apesar de não ser venenosa, é recomendado tomar vacina antitetânica em caso de picada.

Calor

A tratadora explicou ainda que é comum encontrar cobras procurando água em vasos sanitários quando está muito quente. A Austrália enfrentou recentemente duas semanas de calor extremo que bateu dezenas de recordes em todo o país.

