Se crise se agravar na Venezuela, Manaus terá plano emergencial

Manaus - Desde 2014 vivendo sob um governo ditatorial, a Venezuela corre risco de ter sua situação política e social ainda mais agravada nos próximos dias. Isto porque o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, deputado Juan Guaidó, se autoproclamou presidente interino do país, mesmo com o ditador Nicolás Maduro ainda no poder, na última quarta-feira (23).

Com a crise política cada vez mais latente na Venezuela, o aumento da repressão estatal aos opositores e a iminência de uma guerra civil, não é difícil imaginar uma imigração ainda mais desenfreada para territórios vizinhos ao país, como a Colômbia e o Brasil, mais especificamente, para os estados do Amazonas e Roraima.



Segundo dados da Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, fornecidos pelo escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), em Manaus, de 2017 a dezembro de 2018, foram registradas 13 mil solicitações de refúgio. O número, no entanto, não reflete a realidade, de acordo com o chefe do escritório do Acnur, Sebastian Roa.

"Esse número pode ser bem maior, porque muita gente já chega em Manaus documentada, isso é, com a solicitação de refúgio ou residência. O escritório de Boa Vista tem uma estrutura muito maior do que a existente aqui", afirma Roa.

Apesar de Manaus ter sido considerada uma cidade-modelo, tendo recebido uma menção honrosa do Acnur por acolher os venezuelanos de maneira modelo, o prefeito Arthur Neto alerta que a cidade não teria capacidade de abrigar tantas pessoas fugitivas dos horrores de um conflito armado.

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc), são, pelo menos, 550 venezuelanos residindo em abrigos atualmente.

"Temos 2 milhões de habitantes em Manaus, e nós não conseguimos atender a tantas pessoas de maneira adequada. Pode ser que consigamos em um momento, mas não teremos condições indefinidas de continuar oferecendo refúgio aos venezuelanos. O que é inevitável é que a imigração venezuelana venha para Roraima, de Roraima para o Amazonas, e do Amazonas para todo o Brasil, até o Rio Grande do Sul", afirma.

Entenda a situação

Desde 2013, a Venezuela é governada por Nicolás Maduro, que sucedeu Hugo Chávez no comando do país. Maduro foi eleito para um mandato de seis anos em 14 de abril de 2013, que deveria terminar em janeiro de 2019. No entanto, ele foi reeleito em 2018, e o pleito foi considerado o mais duvidoso da história venezuelana, com a maior abstenção já registrada em eleições.

Ainda em junho de 2018, a Organização dos Estados Americanos (OEA) decidiu não reconhecer o resultado das eleições venezuelanas, iniciando as tratativas para suspender oficialmente a Venezuela da organização.

Tribunal no exílio



Após as eleições parlamentares de 2015, a legislatura cessante da Assembleia Nacional resolveu iniciar um novo processo para a escolha de magistrados do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ), a suprema corte venezuelana. Opositores do presidente Maduro e diversas organizações não-governamentais, além de juristas importantes, denunciaram o processo, que segundo eles, continha vícios.

Em março de 2017, o Tribunal Supremo de Justiça, controlado por aliados de Nicolás Maduro, declarou a Assembleia Nacional, de maioria oposicionista a Maduro, "em desacato", e usurpou todos os seus poderes. No mês de junho, a Assembleia Nacional iniciou as tratativas para a eleição de novos magistrados, e mesmo após todo o processo regular, o Conselho Moral Republicano da Venezuela declarou o processo ilegal. Ainda assim, a Assembleia indicou os magistrados, que não tiveram outra escolha a se refugiar em quatro países: Panamá, Chile, Colômbia e Estados Unidos

Sinais de guerra civil



A aclamação de Guaidó como presidente encarregado, mesmo não tendo apoio das Forças Armadas Venezuelanas, contou com amplo apoio popular e o reconhecimento por parte do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) em exílio, além do reconhecimento oficial por parte da Organização dos Estados Americanos (OEA), do Brasil, do Equador, da Argentina, dos Estados Unidos e de diversos outros países.

Ainda na quarta-feira, Maduro contestou a aclamação de Juan Guaidó, e disse que haveria resistência de sua parte, dando o prazo de 72 horas para que os funcionários da embaixada dos Estados Unidos em Caracas deixassem o país. Na contramão da decisão de Maduro, Guaidó permitiu e conclamou que os funcionários de embaixadas permanecessem em Caracas.



Na comunidade internacional, os rumores são que a Venezuela se aprofunde em uma guerra civil. Com a recusa inicial do Brasil e dos Estados Unidos em se engajarem em um movimento militar para destituírem Maduro e o acirramento da repressão contra a população, o temor é que territórios próximos à Venezuela sejam destinos da população que deve fugir dos horrores de uma guerra. A preocupação é ainda maior com brasileiros: de acordo com dados do Itamaraty, 12.800 brasileiros residem na Venezuela.

Saída por quatro caminhos

Arthur Neto, que também é diplomata de carreira do Ministério das Relações Exteriores (MRE) e já foi conselheiro especial da Embaixada do Brasil em Portugal, acredita que a crise política na Venezuela culminará, enfim, com a destituição de Nicolás Maduro. Ele apresenta quatro caminhos possíveis: a renúncia, a deposição, o suicídio e, por fim, o assassinato de Maduro.

"Se nenhuma dessas possibilidades acontecer, o ditador vira um réprobo, uma figura marginal no mundo inteiro. O mundo ocidental não tem mais qualquer clima para ditaduras. Maduro é uma réplica malfeita de Hugo Chávez, e simplesmente terminou de liquidar com todas as perspectivas econômicas da Venezuela. Juan Guaidó agiu corretamente, porque não havia legitimidade na atual presidência da Venezuela, e ele está disposto a começar um processo de normalização no país."



Para Arthur, a situação política atual na Venezuela já configura uma possível guerra civil, com a repressão pelos aparelhos do Estado. "A Venezuela vive uma situação de assassinatos diários, e Maduro opõe venezuelanos contra venezuelanos. Mas o povo está tão forte nas ruas que já está ficando quase impossível reprimir as manifestações", completa o prefeito.

Preocupação e esperança

O produtor audiovisual Sergio Jaen, de 29 anos, é venezuelano e vive em Manaus há cerca de 10 meses. Ele ainda tem a mãe e a filha residindo no país, e com o dinheiro que ganha aqui, manda para sustentar as duas. Na visão dele, Guaidó está focado na missão de unir os venezuelanos contra o totalitarismo e a ditadura madurista.

Segundo as notícias que ele recebe diariamente da família, a tensão no país já é grande. "Há pessoas mortas por enfrentamento às milícias de Maduro. Minha mãe me conta que os negócios e comércios estão fechados e se vê muito pouca gente andando na rua. Há muita gente, sim, nas manifestações, mas a repressão é muito violenta", completa.

O que fazer



O cientista político Carlos Santiago afirma que, na iminência da guerra civil venezuelana, o Amazonas não estará completamente preparado para enfrentar a crise. "Isso vai nos afetar na medida em que o Estado terá que oferecer mais serviços de acolhimento, alimentação e viabilizar o trabalho dessas pessoas. Aumentará ainda mais a demanda de problemas sociais, com serviços já precarizados, e acabará expondo a pobreza que a população tem e que se soma à dos venezuelanos".

Santiago ainda aponta que uma das soluções que o Estado pode dar, além de reativar abrigos para o acolhimento dos venezuelanos mais pobres, é ter parceria com igrejas para dar melhores condições de vida aos imigrantes. Mas isso, segundo ele, ainda não é suficiente.

"O Estado precisa cobrar o Governo Federal para que sejam destinados mais recursos para qualificação da mão-de-obra dos imigrantes, para que eles possam ser inseridos na economia local e combater a informalidade, que leva muitos a entrarem em situação de trabalho infantil e trabalho escravo. Um outro aspecto a ser observado é o trabalho com a diplomacia, para que haja conciliação e superação da crise na Venezuela. O Estado brasileiro não pode ser o problema, e sim contribuir com a solução", completa.

