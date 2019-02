Veterinário viaja o mundo para socorrer animais

O veterinário australiano Chris Brown tem uma missão: viajar o mundo para socorrer animais que precisam de ajuda. A partir de quinta-feira, 7 de fevereiro, às 22h15, o Animal Planet pega carona nas expedições de Chris com a estreia de SOS VET (Vet Gone Wild).

Chris faz parte de uma rede global de defensores de animais e não mede esforços para atender aos chamados vindos de vários países: entre os destinos da primeira temporada estão Tailândia, África do Sul, Austrália, Vietnã, Namíbia, Tasmânia e Costa Rica.

Em cada episódio, há diversas visitas de salvamento pelo caminho. Seja de barco, a pé, de moto ou avião, o Dr. Chris viaja para os locais mais remotos e exóticos para encontrar bichos em apuros. Não há espécie ou situação impossível: fazer cirurgias em rinocerontes, tratar de vombates doentes na Tasmânia, libertar focas presas em rede de pesca, resgatar cães prestes a serem vendidos para o comércio de carne e ajudar nos cuidados com preguiças órfãs são apenas algumas das tarefas que Chris assume nos episódios da primeira temporada.

A série mostra como o Dr. Chris faz a diferença, não apenas para os animais, mas também para as pessoas e lugares onde atua. Após o tratamento, são semanas de acompanhamento junto aos pacientes e Chris só deixa o país quando a situação dos animais está estável.

“Minha missão é clara: salvar a vida dos animais que, de outra forma, não teriam ajuda alguma” explica Chris, que decidiu seguir a profissão do pai e se encontrou na prática da veterinária “radical”.

No episódio de estreia de SOS VET, Chris visita a Tailândia para ajudar uma jovem mãe elefante que não produz leite e um elefante idoso com um sério problema na coluna. Depois, Chris socorre uma fêmea de gibão que pode estar prenhe e resgata um grupo de cães traumatizados que estavam prestes a ser vendidos no mercado de carne de cachorro.

