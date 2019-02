Usar força militar na Venezuela é uma opção, diz Trump

Trump ainda comentou que há um jovem líder político no país com muita vontade de levar o país de volta à democracia, referindo-se ao presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó | Foto: divulgação





São Paulo - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o uso de força militar na Venezuela "é uma opção". A declaração consta em entrevista dada por ele à rede CBS News, na sexta-feira, e que foi veiculada neste domingo.

Trump ainda disse que o presidente Nicolás Maduro solicitou uma reunião com ele há vários meses, mas o presidente americano recusou o encontro, diante de "coisas muito horríveis que estavam acontecendo" no país, como a fome e a repressão aos protestos contra o governo.

Trump ainda comentou que há um jovem líder político no país com muita vontade de levar o país de volta à democracia, referindo-se ao presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, autointitulado presidente legítimo do país por considerar Maduro um "usurpador" que fraudou eleições para conseguir seu mandato atual.

Os EUA apoiam Guaidó e tem agido para fortalecê-lo. Maduro, porém, recusa-se a deixar o posto e mantém o apoio de China, Rússia e Turquia.