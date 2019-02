Venezuela: o drama de quem não consegue voltar para casa

Manaus - Brasileiros e venezuelanos estão impedidos de voltar para o Brasil por conta da determinação do presidente Nicolás Maduro de fechar a fronteira venezuelana com o Brasil na noite de quinta-feira (21). Normalmente, a passagem é fechada à noite e reabre por volta das 7h do dia seguinte (horário local, às 8h de Brasília), o que não aconteceu nesta manhã.

A empresária Rita Botinnely conta que possui dois funcionários venezuelanos que trabalham na sua loja, em Boa Vista. Um deles foi visitar na segunda-feira (18) os seus parentes e iria retornar hoje (22), mas acabou sendo impedido de voltar.

“Ele está agoniado, pois é ele que supri as necessidades dos parentes de lá através do seu emprego aqui. Sua esposa que trabalha também comigo está desesperada e com medo do que o presidente Nicolás Maduro pode fazer”, diz.

Outra conhecida de Rita também ficou na Venezuela. A amiga dela é brasileira e vende bolsas no Brasil para faturar renda extra.

“Ela foi em Santa Elena fazer compras e também ia voltar hoje. Até agora a família não conseguiu contato com ela”.

A jogadora venezuelana Lisbeth Castro, de 30 anos, que atua como goleira no time amazonense 3B da Amazônia, disse que está aflita com a situação no seu país de origem e com a estabilidade dos seus familiares.

"É uma situação difícil, mas todos os meus familiares ainda estão bem. Com a fronteira fechada, fica muito difícil de retornar".

Horas antes de Maduro fechar a fronteira com o Brasil, oito jogadoras venezuelanas conseguiram entrar no país. De acordo com o presidente e dono do clube, Bosco Brasil Bindá, as atletas vão compor o time do 3B no campeonato amazonense de 2019.

"Elas conseguiram vir da Venezuela para o Brasil horas antes do presidente decidir fechar a fronteira. Graças a Deus, elas conseguiram atravessar. Se não tivessem conseguindo fazer a travessia da fronteira antes disso, não teríamos previsão para começar os treinamentos no Centro de Treinamento do 3B", relatou.

O primeiro treino das jogadoras no time amazonense está marcado para acontecer na tarde desta sexta-feira (22), a partir das 16h.

"Elas estão aflitas pela situação do país, mas bem porque conseguiram chegar ao Brasil e assim darem início a um sonho".

Passeios bloqueados



A Carla Halley é uma das organizadoras de excursões para Margarita e Santa Elena. Ela conta que sua agência e de seus amigos não estão realizando passeios para lá por conta da crise.

“Alguns conhecidos foram, mas vão fazer outro percurso. Eu estive lá em janeiro, foi muito bom, não tem esse exagero do que falam de lá”, diz.

Guaidó assina 'decreto presidencial' para ordenar reabertura de fronteira



Juan Guaidó, líder da Assembleia Nacional da Venezuela que se declarou presidente interino do país, publicou um "decreto presidencial" na manhã desta sexta-feira no qual determina que a fronteira do país com o Brasil seja reaberta.

